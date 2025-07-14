بعد شائعة وفاتها.. 16 صورة ومعلومات عن رومي القحطاني

كتبت- أسماء مرسي:

نفت عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني الشائعات التي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاتها.

طمأنت جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، مؤكدة أنها بصحة جيدة وأن الأخبار المتداولة "إشاعات مغرضة وكاذبة".

وشددت على أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأن كل من تداول هذه الأخبار سيتم ملاحقته قضائيا.

9 معلومات لا تعرفها عن رومي القحطاني

إليكم أبرز 9 معلومات عن عارضة الأزياء السعودية رومي القحطاني، وفقا لصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

رومي القحطاني، عارضة أزياء سعودية.

ولدت عام 1995، وتبلغ من العمر 30 عاما.

تخرجت من جامعة الملك سعود.

شاركت في العديد من مسابقات الجمال العالمية.

بدأت نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2016.

تشتهر باختيارها لإطلالاتها بعناية فائقة.

تتمتع بحضور قوي على منصات التواصل الاجتماعي.

تهتم بالمشاركة في الفعاليات التي تعنى بقضايا المرأة والبيئة.

تنشر بانتظام أحدث أخبارها وصورها على حسابها الشخصي في "إنستجرام"، الذي يتابعه 993 ألف شخص.

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