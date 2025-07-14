بعد انفصالهما .. 16 صورة ومعلومات عن "السويسي" وطليقته

تصدر "التيك توكر" المصري مصطفى محمد، المعروف بـ"السويسي"، وزوجته السابقة "ماريانا" التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان انفصالهما.

في هذا السياق، إليكم أبرز المعلومات عنهما، وفقا لحسباتهما الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:

من هو السويسي؟

مصطفى محمد، وشهرته "السويسي".

صانع محتوى على تطبيق تيك توك، ويعمل كعامل بناء في إيطاليا.

من مواليد قرية كفر كلا بمدينة طنطا عام 1994، ويقيم حاليا في إيطاليا بعد أن هاجر إليها منذ نحو 15 عاما.

يقدم مقاطع فيديو كوميدية عن حياته في إيطاليا.

من أشهر جمله التي يرددها في فيديوهاته: "ما تتحسبش كده يا صاحبي".

تزوج وأنجب من سيدة إيطالية تدعى "ماريانا"، والتي تكبره بعشر سنوات، وقد انفصلا مؤخرا.

يهتم بنشر صور وفيديوهات توثق أحداث يومه.

يتابعه 291 ألف متابع على صفحته بموقع إنستجرام.

لديه ملايين المتابعين على صفحته الرسمية بتطبيق تيك توك.

من هي طليقته ماريانا؟

ماريانا، ويطلق عليها السويسي اسم "بهانة".

إيطالية الجنسية.

تكبر السويسي بحوالي 10 سنوات.

تزوجها السويسي بعد قصة حب، وكان يؤكد دائمًا أن زواجهما لم يكن بهدف الحصول على الأوراق أو الجنسية.

لديها ابنة من زواج سابق، وتظهر إحدى بناتها معه في الفيديوهات.

دخلت الإسلام على يد السويسي، وقد نشر فيديو لها وهي تنطق الشهادة.

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