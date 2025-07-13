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برج يعيش فترة من الانفراجات المالية والعاطفية - خبيرة تزف بشرى سارة

09:30 م الأحد 13 يوليه 2025

برج يعيش فترة من الانفراجات المالية والعاطفية - خب

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كتبت- أسماء مرسي:

أوضحت خبيرة الأبراج نيفين أبو شالة، خلال استضافتها ببرنامج "عالم الأبراج" المُذاع على قناة "هي" أن مواليد برج الميزان على موعد مع مفاجآت مالية وعاطفية ومهنية قوية.

وتابعت أن كوكب أورانوس المتواجد في برج الجوزاء يشكل زاوية إيجابية قدرها 120 درجة مع برج الميزان.

وصفت هذه الزاوية بأنها إيجابية جدا وذات تأثير قوي، وأكثر فائدة للميزان مقارنة بتأثيرها على برجي الحمل والسرطان في هذه الفترة.

فرص اجتماعية وتطور مهني

وأضافت الخبيرة أن هذا التأثير الفلكي سيمنح مواليد برج الميزان فرصا رائعة على الصعيد المالي، ويعزز لديهم الإبداع، كما سيفتح أمامهم أبوابا جديدة للسفر والدراسة، ويشجعهم على تطوير قدراتهم المهنية.

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نصيحة حول اتخاذ القرارات

رغم الإيجابيات، حذرت "نيفين" من أن التغيرات السريعة التي تحدث يمكن أن تسبب نوعا من التشويش أو الارتباك.

لذلك، تنصح مواليد الميزان بضرورة اتخاذ القرارات الحاسمة بهدوء وتأن، وتجنب التسرع في الاختيار لضمان أفضل النتائج.

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