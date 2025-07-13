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بلوجر تتعرض لموقف صادم في منزلها - ما القصة؟

06:00 م الأحد 13 يوليه 2025

بلوجر تتعرض لموقف صادم في منزلها - ما القصة؟

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كتبت - أسماء مرسي

تعرضت المؤثرة الفرنسية ثريا ريفي البالغة من العمر 30 سنة لهجوم مروع وعملية سطو على منزلها في مرسيليا، من قبل رجلين مسلحين.

تفاصيل الاعتداء المروع

أشار محامي ثريا أن مهاجميها عذبوها لما يقارب الساعتين، تعرضت خلالها لضرب وحشي غير مسبوق بمشرط ومسدس، ثم تم تكبيلها بشريط لاصق.

هددها المهاجمون قائلين: "أعطنا المال وإلا سنقضي عليك".

وأضاف المحامي أن المعتدين سكبوا عليها مادة التبييض، ما جعلها تظن أنهم سيقطعون أعضاءها ويحرقونها، واصفا ما حدث بأنه "مستوى غير مسبوق من العنف".

خلال الاعتداء، فقدت ثريا وعيها واستعادته بسبب الرائحة النفاذة للمبيض، وفقا لموقع "slobodenpecat".

الهروب وطلب المساعدة وبدء التحقيقات

بعد معاناة شديدة، تمكنت من تحرير نفسها والاتصال بالإسعاف، فور وصول الشرطة، أبلغتهم بما حدث، وعلى الفور قُدم بلاغ رسمي وفُتح تحقيق شامل في الواقعة.

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