بعد إعلان وفاتها.. سيدة تستيقظ داخل نعشها أثناء دفنها

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، استيقظت سيدة تبلغ من العمر 88 سنة فجأة أثناء مراسم دفنها، ما تسبب في ذعر وصدمة عائلتها والحضور.

بداية القصة.. إعلان الوفاة الخاطئ

بدأت القصة عندما عثر زوج السيدة عليها في حالة غيبوبة، على الفور، اتصل بالإسعاف، والتي أرسلت طبيبا إلى منزلهما بجمهورية التشيك.

أكد الطبيب وفاة السيدة المسنة، وتم المضي قدما في ترتيبات الجنازة بناء على هذا الإعلان، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

لحظة الاستيقاظ المذهلة

أثناء مراسم الدفن، فجأة، فتحت السيدة "المتوفية" عينيها وبدأت تتنفس، واكتشفوا أنها لا تزال على قيد الحياة، ونُقلت إلى المستشفى، حيث لا تزال تتلقى العلاج.

أشارت الشرطة بأنها تحقق حاليا في احتمال وجود تقصير في الإجراءات الطبية سلوك من قبل الطبيب الذي أعلن الوفاة في البداية.

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