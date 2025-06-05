4 أكلات تسبب الكوابيس.. احذر تناولها قبل النوم

كتبت- شيماء مرسي

قد يعاني بعض الأشخاص من أحلام مزعجة وكوابيس متكررة تعيق النوم وتسبب الشعور بالتوتر، وذلك بسبب تناول بعض الأطعمة قبل النوم نستعرض أبرزها في هذا التقرير.

الأطعمة الحارة

تناول الأطعمة الحارة قبل النوم يمكن أن يزيد من درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب، مما قد يؤدي إلى اضطراب النوم والكوابيس، وفقا لموقعي "hindustantimes" و "هيلث".

الكافيين

منبه قد يسبب اضطراب في النوم ويؤدي إلى الكوابيس، لذا ينصح بتجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي والشوكولاتة قبل النوم.

الأطعمة الغنية بالدهون

تناولها قبل النوم قد يؤدي إلى عسر الهضم والشعور بعدم الراحة، مما قد يؤثر على النوم ويؤدي إلى الكوابيس.

الأطعمة السكرية

تناول الأطعمة الغنية بالسكر قبل النوم يمكن أن يسبب ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى اضطراب النوم والكوابيس.

أطعمة يجب تناولها للوقاية من الكوابيس

الكربوهيدرات المعقدة

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

الأطعمة الغنية بالتريبتوفان

الموز

المكسرات

الدواجن

الأسماك

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