"بيفرح الموظفين".. قصة كلب "مسؤول السعادة" في شركة هندية

في وقت أصبحت فيه قضايا مثل التوازن بين العمل والحياة الشخصية والإرهاق المهني موضوع نقاش ساخن، يُثار جدل واسع حول استثمار شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، مقرها حيدر أباد بالهند، في سعادة موظفيها في العمل.

لكن كيف؟، عيّنت الشركة الناشئة كلبًا من نوع جولدن ريتريفر، يُدعى دنفر، رئيسًا تنفيذيًا للسعادة، حيث نشر الشريك المؤسس للشركة هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر المنشور منذ ذلك الحين على الإنترنت وحصد آلاف الإعجابات، بحسب صحيفة إنديان إكسبريس.

"تعرّفوا على أحدث موظف لدينا، دنفر، رئيس قسم السعادة، لا يبرمج، ولا يكترث، إنه يظهر فقط، ويجذب القلوب، ويحافظ على الطاقة، كما أننا أصبحنا رسميًا نرحب بالحيوانات الأليفة، بالمناسبة: لديه أفضل الامتيازات في الشركة"، هذا ما قاله راهول أريباكا، المؤسس المشارك لشركة هارفستينج روبوتيكس، في منشور على لينكدإن.

وأكدت الشركة، أن الكلب سيساهم بفعالية في صناعة جو ودود وإيجابي داخل فريق العمل.

وأصبح دنفر عضوا أساسيا في الفريق، لديه بطاقة عمل خاصة به، وبريد إلكتروني خاص بالعمل، وحتى جدول اجتماعات، وتشمل مسؤولياته استقبال الموظفين صباحا، والمشاركة في فترات الراحة، وتهيئة بيئة عمل مريحة خلال أيام العمل المزدحمة، وعقد جلسات قهوة قصيرة غير رسمية. واتضح للموظفين أن ظهور الكلب، زاد من البهجة والهدوء في المكتب.

وأثار الأمر إعجاب الناس على الإنترنت، حتى أن الكثيرين علقوا على المنشور، معبرين عن حبهم لدنفر وقرار الشركة مساعدة موظفيها على التغلب على ضغوط العمل.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "أحب هذا، لا أمانع وجود زميل مرح ولطيف كهذا"، بينما كتب آخر مازحًا: "يبدو أن المدير منهك من مسؤولية إسعاد الجميع".

وكتب آخر: "الحيوانات الأليفة تجلب الكثير من الفرح، سعيد برؤيتك ترحب بهذه المبادرة، مبادرة رائعة"، وأتمنى لك كل التوفيق".

فوائد وجود حيوانات أليفة في العمل

يقلل التوتر

يعزز الروح المعنوية

تحسين الإنتاجية

يشجع التفاعل الاجتماعي

يعزز التوازن بين العمل والحياة.

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