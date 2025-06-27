كتبت - نرمين ضيف الله:

تحوّلت مدينة البندقية الإيطالية إلى مسرح فاخر ونجومي غير مسبوق، مع انطلاق احتفالات زفاف مؤسس “أمازون”، الملياردير جيف بيزوس، والإعلامية لورين سانشيز.

وُصف الحفل بأنه “زفاف القرن”، وضمت قائمة ضيوفه نخبة من أشهر نجوم العالم، من كيم كارداشيان وليوناردو دي كابريو، وصولًا إلى أنباء عن حضور بيونسيه وزوجها جاي زي، بحسب ما نشره موقع IndiaTimes.

انطلاقة أسطورية لحفل ما قبل الزفاف

في أجواء تليق بحفل توزيع جوائز الأوسكار، افتتح بيزوس وسانشيز عطلة نهاية الأسبوع بحفل فاخر سبق الزفاف الرسمي، أقيم يوم الخميس على ضفاف القنوات المائية الساحرة في البندقية، وجذب عدسات العالم.

إطلالة أيقونية للورين سانشيز

تألقت العروس في الليلة الأولى بفستان مذهل من تصميم دار Schiaparelli، تميّز بمشد هيكلي وتنورة مطرزة مستوحاة من طراز الآرت ديكو الفاخر. وأثبتت سانشيز بذلك أنها نجمة الموضة الأولى في هذه الليلة الاستثنائية.

عائلة كارداشيان تتصدر المشهد

كالعادة، كانت عائلة كارداشيان-جينر حاضرة بقوة في الحدث.

كيم كارداشيان تألقت بفستان من جلد الثعبان من توقيع Versace، بتصميم جريء ومعاصر.

كريس جينر خطفت الأنظار بفستان أسود مرصع بالألماس.

كلوي كارداشيان اختارت إطلالة تمزج بين الجرأة والكلاسيكية.

كايلي وكيندال جينر ظهرتا بفساتين زهرية ناعمة أضافت لمسة شاعرية على الحفل.

نجوم هوليوود يضيئون الأجواء

شارك النجم ليوناردو دي كابريو بإطلالة أنيقة ببدلة سوداء وقبعة تغطي جزءًا من وجهه، بينما جذبت صديقته، عارضة الأزياء الإيطالية فيتوريا تشيريتي، الأنظار بفستان وردي راقٍ.

ورغم غياب صور مؤكدة، فإن عدة تقارير إعلامية، من بينها IndiaTimes، أشارت إلى وصول بيونسيه وزوجها جاي زي إلى مكان الاحتفال، مما رفع مستوى الحدث وتحوّله إلى واحد من أكثر مناسبات 2025 بريقًا وتغطية إعلامية.

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