كتبت- نرمين ضيف الله:

احتفل مؤسس “أمازون” جيف بيزوس بزفاف فخم على الإعلامية لورين سانشيز في مدينة البندقية الإيطالية، حيث تحوّلت المدينة إلى مسرح لعروض ساحرة لا تُضاهى.

تكلفة باهظة تجاوزت 55 مليون دولار

قدرت تكلفة الزفاف بما بين 46 و56 مليون دولار، شملت تأجير خمس فنادق فاخرة، ونحو 90 طائرة خاصة، وأكثر من 30 تاكسيًا مائيًا، إلى جانب استثمارات ضخمة في التأمين والحماية، بحسب apnews وديلي ميل.

فساتين فاخرة بتوقيع أشهر المصممين

تألّقت العروس لورين سانشيز بأكثر من إطلالة فاخرة خلال الحفل، من بينها فستان من تصميم أوسكار دي لا رينتا أعدّته خصيصًا أوبرا وينفري. وقد تجاوز سعر الفستان الواحد 100 ألف دولار.

ضيوف من الصف الأول

ضمّ الحفل ما بين 200 و250 ضيفًا من كبار الشخصيات العالمية، أبرزهم أوبرا وينفري، كيم كارداشيان، بيل غيتس، توم برادي، ليوناردو دي كابريو، وآخرون.

احتفالات في مواقع فاخرة

تنقل المدعوون بين مواقع عدة في البندقية: قدّاس رسمي في كنيسة “سان جورجيو ماجوري”، واستقبال مسبق في دير “مادونا دل أورتي”، وانتهت الاحتفالات بسهرة كبرى في ساحة “الأرسينال”، وسط خطط إعلامية مشددة وتدابير أمنية صارمة.

كرم بيزوس في قلب الاحتفال

رغم البذخ، أعلن بيزوس عن تبرع سخي لصالح منظمات بيئية في البندقية، منها CORILA، واليونسكو، وجامعة البندقية الدولية، كما طلب من الضيوف التبرع بدلاً من تقديم الهدايا.

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