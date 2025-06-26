لماذا يرتدي العريس بدلة في حفل الزفاف؟.. "تقليد بدأ من قرون”

كتبت - أسماء العمدة:

هل تساءلت يومًا عن سبب ارتداء العريس بدلة رسمية في ليلة الزفاف؟

الأمر لا يتعلق بالموضة الحديثة فقط، بل يمتد بجذوره إلى قرون من التاريخ والتقاليد الاجتماعية.

رمزية البدلة في الماضي

وبحسب ما ورد عبر صحيفة CNN، لم تكن البدلة الرسمية في الأساس هي الزي الوحيد للرجال في حفلات الزفاف عبر التاريخ.

ففي العصور القديمة والوسطى، كانت ملابس الزفاف للرجال تعكس غالبًا مكانتهم الاجتماعية وثروتهم، وكانت تتنوع بشكل كبير حسب الثقافة والطبقة.

لكن مع مرور الوقت، وخاصة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، بدأت البدلة الرسمية — التي تطورت عن الملابس العسكرية وملابس رجال الطبقة الأرستقراطية — تكتسب مكانتها كزي للأعياد والمناسبات الهامة. وقد ساهمت عدة عوامل في ترسيخها كزي تقليدي للزفاف، منها:

1- رمز للمكانة الاجتماعية والاحترام

في الماضي، كان ارتداء البدلة الرسمية يعكس الطبقة الاجتماعية الراقية، والاحترام، والجدية.

وكان يُنظر إلى الزواج باعتباره حدثًا بالغ الأهمية في حياة الرجل والمجتمع، لذا كان ارتداء الزي الرسمي يُظهر احترام العريس للمناسبة ولعروسه.

2- مواكبة زي العروس

مع اكتساب فساتين الزفاف البيضاء شعبيتها في القرن التاسع عشر، بفضل الملكة فيكتوريا التي ارتدت فستانًا أبيض في زفافها، أصبح من الطبيعي أن يواكب العريس هذا المستوى من الأناقة.

البدلة الرسمية، بألوانها الداكنة وقصاتها المهندمة، كانت تتناغم بصريًا مع فستان الزفاف الأبيض، مما يخلق مظهرًا أنيقًا ومتناغمًا للعروسين.

3- الاحتفال بمرحلة جديدة

ارتداء البدلة في يوم الزفاف يُعبّر عن الانتقال من مرحلة العزوبية إلى مرحلة المسؤولية والالتزام.

إنه زي يرمز إلى النضج والاستعداد لتحمّل أعباء الحياة الزوجية، كما يضفي وقارًا وجدية على المناسبة.

4- التقاليد والتأثير الثقافي

مع انتشار الثقافة الغربية وتأثيرها على حفلات الزفاف حول العالم، أصبحت البدلة الرسمية زيًا شائعًا عالميًا للعرسان.

وقد ترسخ هذا التقليد مع مرور الوقت، حتى بات جزءًا لا يتجزأ من طقوس الزفاف المتعارف عليها.

البدلة في العصر الحديث

اليوم، وعلى الرغم من أن رمزية البدلة لم تعد مقتصرة على الطبقات العليا، إلا أنها ما زالت تمثل معاني الأناقة، والاحترام، والاحتفال بيوم استثنائي.

لم تعد البدلات تقتصر على اللونين الأسود والأزرق الداكن، بل باتت تتنوع في الألوان والخامات والقصات، لتناسب مختلف الأذواق وأنواع حفلات الزفاف (نهارية، مسائية، شاطئية، ريفية).

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