لكل أكلة حكاية.. ما أصل "السوشي"؟

كتبت- أسماء مرسي:

السوشي من الأكلات المحببة لدى الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ولكن، هل تساءلت يوما عن أصول السوشي وكيف نشأ هذا الطعام الشهير؟

أصل السوشي.. من الصين إلى اليابان

تعود جذور السوشي إلى حقول الأرز في الصين بالقرن الثاني الميلادي، وكان يسمى باسم "ناريزوشي"، وبدأ كطريقة لحفظ الأسماك عن طريق لفها بالأرز المتخمر، والذي كان يُرمى عادة بعد ذلك.

في القرن الثامن، وصل هذا المفهوم إلى اليابان، حيث ذُكر مصطلح "سوشي" لأول مرة في قانون الاتحاد الأوروبي عام 718.

تطور الطبق تدريجيا، بدأ اليابانيون في تناول ثلاث وجبات يوميا، ومع غلي الأرز واستخدام خل الأرز لتخميره بسرعة، أصبحت عملية تحضير السوشي أسرع بكثير، وفقا لموقع "outlooktraveller".

تطور السوشي

في أوائل القرن التاسع عشر، أحدث رجل يُدعى "هانايا يوهي" تغييرا جذريا في عالم السوشي، بدلا من لفّ السمك بالأرز، ابتكر طريقة جديدة بوضع قطعة من السمك الطازج مباشرة فوق كرة صغيرة من الأرز المتبل.

انتشر أسلوب يوهي بسرعة في اليابان، حتى أن زلزال "كانتو" الكبير عام 1923 ساهم في تسريع هذا الانتشار، بعد أن فقد الكثيرون منازلهم وأعمالهم في طوكيو، انتقلوا إلى مناطق أخرى من البلاد، ليتحول من "طعام سريع" إلى تجربة طعام فاخرة، ثم انتشر عالميا بفضل ترويج المأكولات البحرية.

السوشي اليوم

لم يعد السوشي مقتصرا على التقنيات اليابانية التقليدية فقط، بل ظهرت أنواع جديدة ومبتكرة من هذه الأكلة.

أنواع السوشي

نيجيري

هو النوع الأكثر شيوعا، ويتكون من كرة أرز بيضاوية يعلوها قطعة من السمك النيء مثل التونة أو الروبيان، أو ثعبان البحر المشوي، أو حتى البيض المقلي.

جونكان

يشبه الكوب الصغير المصنوع من الأعشاب البحرية المجففة، يُملأ بأرز السوشي ثم يُغطى بمكونات مثل بيض السمك أو قنافذ البحر.

نوريماكي

هذا هو السوشي الملفوف الذي نعرفه جميعا، يُلف أرز السوشي مع حشوات متنوعة مثل المأكولات البحرية، البيض، أو الخضروات داخل ورقة من الأعشاب البحرية المجففة.

إيناري

يتميز هذا النوع بلف أرز السوشي داخل أكياس من التوفو المقلي، ما يمنحه نكهة حلوة ومميزة.

تشيراشي

يعني "السوشي المبعثر"، وهو عبارة عن وعاء من أرز السوشي يُزين بشكل فني بالمأكولات البحرية، الفطر، والخضروات المختلفة.

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