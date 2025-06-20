أثارت الجدل.. 5 مواقف خالفت فيها ميجان ماركل القواعد الملكية

عندما تزوجت ميجان ماركل من الأمير هاري عام 2018، واجهت الملكية البريطانية تحولا ثقافيا غير مسبوق في التاريخ الحديث.

دخول ممثلة أمريكية مطلقة من عرقين مختلفين إلى أروقة العائلة المالكة البريطانية التقليدية كان من شأنه أن يثير الدهشة، لكن دخول ميجان لم يكن تاريخيا فحسب، بل كان مثيرا للاضطراب.

بنظرة عصرية، وشخصية صريحة، وشعور قوي بالفردية، اختارت ميجان عدم الانصياع لجميع التقاليد الملكية، ما أثار إعجاب الجمهور ووسائل الإعلام على حد سواء.

من اختياراتها للأزياء إلى سلوكها العام، غالبًا ما انحرفت أفعال ميجان عن الصورة الصامتة والملتزمة التي لطالما ارتبطت بنساء العائلة المالكة، فبينما أشاد بها البعض لتحديثها مؤسسة عتيقة وجعلها أكثر ارتباطا بالمجتمع، اتهمها آخرون بعدم احترام البروتوكولات التي ميّزت العائلة المالكة لقرون، لم تُثر هذه اللحظات ضجة إعلامية واسعةً فحسب، بل أشعلت جدلًا حول العرق والطبقة والنسوية ومستقبل العائلة المالكة نفسها، بحسب تايمز أوف إنديا.

وسواء اعتبرت رائدة أو مخالفة للقواعد، فقد تحدت ميجان ماركل النظام بلا شك، لم تكن أفعالها دائمًا تمردية في نواياها، لكن تأثيرها كان عميقًا، إليكم خمس لحظات خالفت فيها ميجان ماركل القواعد الملكية وأثارت جدلًا كبيرًا داخل بيت وندسور وحول العالم.

التحدث إلى وسائل الإعلام في وقت مبكر

في عام 2017، قبل خطوبتها الرسمية على الأمير هاري، أجرت ميجان مقابلة مع مجلة فانيتي فير، تحدثت فيها بصراحة عن علاقتهما، كان هذا الاعتراف الصريح، الذي قالت فيه عبارتها الشهيرة "نحن مغرمان"، أمرًا غير معتاد لشخص على وشك الانضمام إلى العائلة المالكة، فعادةً ما يتجنب أفراد العائلة المالكة التعليق على الأمور الشخصية، وخاصة العلاقات العاطفية، قبل الإعلانات الرسمية.

وقد فاجأ هذا الأمر الصحافة والمطلعين على شؤون القصر على حد سواء، وقد لمحت هذه الخطوة الإعلامية الجريئة إلى استقلالية ميجان، وحددت مسار علاقتها المستقبلية مع الصحافة، والتي كانت صريحة ومباشرة، ومتناقضة أحيانًا مع الرسائل الموجهة من قبل العائلة المالكة.

دخول السيارة أمام الملكة

من أكثر خروقات الآداب تداولاً خلال نزهة ملكية عام 2018، عندما شوهدت ميجان تدخل سيارةً قبل الملكة إليزابيث الثانية، إذ يفرض البروتوكول الملكي عدم دخول أو خروج أي شخص قبل الملكة، احتراماً لمكانتها.

ربما كانت زلة ميجان اللحظية غير مقصودة، ربما نتيجة للتوتر أو عدم تلقيها إحاطة، لكنها أثارت تدقيقا إعلاميا مكثفا، وصفها مراقبو العائلة المالكة بأنها خرق واضح للآداب، بينما رفضها آخرون واعتبروها زلة بسيطة.

بغض النظر عن النية، غذّت الحادثة انطباعاتٍ بأن ميجان إما لم تفهم العادات الملكية أو اختارت تجاهلها.

المظاهر العامة للمودة

من المتوقع أن يحافظ الأزواج الملكيون البريطانيون على سلوك رسمي وهادئ خلال النزهات العامة، وهذا يعني الحد الأدنى من الاتصال الجسدي، وخاصة أي شيء يشبه المودة مع زوجك.

وكثيرا ما خالفت ميجان والأمير هاري هذه القاعدة غير المعلنة، وكثيرا ما شوهدا ممسكين بأيدي بعضهما أو يتلامسان أو يتبادلان النظرات المحبة خلال المشاركات العامة الرسمية كأعضاء في العائلة المالكة، قبل تنحيهما عن العرش في عام 2020.

وبينما كان هذا سلوكا معتادا لمعظم الأزواج، إلا أنه كان يُنظر إليه على أنه غير لائق بالنسبة لأفراد العائلة المالكة، وخاصة عند مقارنته بالموقف المتحفظ للأمير ويليام وكيت ميدلتون، وبالنسبة للكثيرين، بدت حميمية ميجان وهاري طبيعية وعاطفية، لكن النقاد اعتبروها مثالاً آخر على عدم رغبة ميجان في الاندماج في القواعد الملكية.

اختياراتها الجريئة للمكياج

قد يبدو المكياج تافهًا، لكن بالنسبة لنساء العائلة المالكة، يُعدّ المظهر جزءًا من البروتوكول، الرقة والحيادية هما المعياران، أحمر خدود ناعم، وكونتور بسيط، وشفاه طبيعية.

أما ميجان، فقد جلبت معها بريقها الهوليوودي، برز استخدامها للكونتور، ومكياج العيون الدخاني، وملامحها المحددة، لا سيما في حفل زفافها، بشكل حاد مقارنةً بالإطلالات الأكثر بساطةً لزميلاتها من العائلة المالكة.

وبينما أشاد الكثيرون بأسلوبها، انتقده آخرون ووصفوه بالبراقة وغير اللائقة، أصبحت خيارات ميجان الجمالية رمزًا لنهجها الأوسع في الحياة الملكية: واثقة، وجاهزة للتصوير، وشخصيتها الحقيقية دون أي اعتذار، حتى لو كان ذلك يعني الإخلال بجماليات الأنوثة الملكية التي تعود إلى قرون مضت.

تخطي تقليد الجوارب الملكية

عادةً ما يقتضي البروتوكول الملكي ارتداء نساء العائلة المالكة جوارب طويلة بلون البشرة خلال ظهورهن العلني، وهي قاعدة عرفت الملكة إليزابيث الثانية بالتزامها الصارم بها، ومع ذلك، في أول ظهور رئيسي لها بعد خطوبتها من الأمير هاري، اختارت ميجان ماركل الظهور عارية الساقين.

تصدر هذا الاختيار عناوين الصحف، ليس بسبب ما ارتدته، بل بسبب ما لم ترتديه، كان تمردا بسيطا، ولكنه رمز قوي لأسلوب ميجان العصري وعدم رغبتها في اتباع القواعد القديمة دون وعي.

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