"أناقة وذكاء وثقة" .. 20 صورة لأبرز ملكات الجمال حول العالم

كتبت- أسماء مرسي:

كل عام، تُتوج نساء من شتى أنحاء العالم بلقب "ملكة جمال"، ليصبحن سفيرات للجمال والأناقة، والذكاء، والثقة بالنفس.

في هذا الصدد، إليكم أجمل ملكات الجمال حول العالم، وفقا لموقعي "femina" و"top10asia ".

آيشواريا راي (الهند)

آيشواريا راي، الجمال الهندي الجذاب الذي توّج بلقب ملكة جمال العالم عام 1994، لم تكتف بهذا النجاح؛ بل انطلقت لتصبح نجمة لامعة في بوليوود، محققة شهرة عالمية واسعة.

جينيفر هوكينز (أستراليا)

عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية جينيفر هوكينز حصدت لقب ملكة جمال الكون عام 2004، تميزت بأسلوبها الخاص الذي جعلها تبرز في عالم الموضة والإعلام.

أزرا أكين (تركيا)

بدأت مسيرتها كعارضة أزياء، وحققت إنجازًا استثنائيًا عام 2002 بفوزها بلقبي ملكة جمال تركيا وملكة جمال العالم في العام نفسه، وذلك بفضل أسلوبها المميز وجمال عينيها.

عائشة جيلاني (باكستان)

ملكة جمال باكستان العالمية لعام 2009، عائشة جيلاني، تتمتع بملامح جذابة وذوق رفيع في اختيار الأزياء، ما جعلها من أجمل ملكات الجمال على الإطلاق.

كاترينا جراي (الفلبين)

ملكة جمال الكون 2018، أسرت العالم بملامحها الفريدة وإجاباتها الذكية أمام لجنة التحكيم، وهي أيضًا مغنية موهوبة.

ههين ني (فيتنام)

ههين ني، ملكة جمال الكون فيتنام 2017، حطمت معايير الجمال التقليدية ببشرتها الداكنة وشعرها القصير، كما تبرعت بجائزتها لدعم التعليم، وتعارض زواج الأطفال، وتدعم محو الأمية، مجسدة بذلك الجمال الحقيقي الذي ينبع من الداخل.

ثوزار وينت لوين (ميانمار)

أعادت ثوزار وينت لوين تعريف منصة مسابقات الجمال بتتويجها ملكة جمال الكون ميانمار 2020، أظهرت شجاعتها والتزامها تجاه بلدها بارتداء الزي التقليدي، لتثبت أن القوة والهدف هما جوهر الجمال الحقيقي.

أوبال سوتشاتا (تايلاند)

أوبال سوتشاتا من تايلاند هي ملكة جمال العالم لعام 2025، توجت باللقب في النسخة الثانية والسبعين من مسابقة ملكة جمال العالم، التي أقيمت في مركز معارض هايتكس في حيدر أباد، ولاية تيلانجانا، الهند.

كريستينا بيشكوفا ( التشيك)

من جمهورية التشيك هي ملكة جمال العالم لعام 2024، وحصلت اللبنانية ياسمينا زيتون على لقب الوصيفة الأولى.

بيا وورتزباخ (الفلبين)

حققت بيا وورتزباخ إنجازا تاريخيا بتتويجها ملكة جمال الكون 2015، محققة التاج الثالث للفلبين بعد انتظار 40 عاما،و هي ممثلة وعارضة أزياء موهوبة، وقد أطلقت رواية وبرنامجا تلفزيونيا خاصا بها، لتصبح قدوة تلهم الأفراد لتحقيق أحلامهم والثقة بأنفسهم.

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