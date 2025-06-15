"الحب الممنوع".. سيدة تحاول قتل زوجها وطفليها لإخفاء هذا الأمر

كتب- أحمد الضبع:

في واقعة صادمة، ربما لا تخطر على بال أكثر كتاب السيناريوهات الدرامية خيالا، ألقت الشرطة الهندية القبض على سيدة ثلاثينية تدعى "تشايترا" في مدينة بيلور بولاية كارناتاكا، بعد اتهامها بمحاولة قتل زوجها وطفليها تدريجيا باستخدام مواد مخدرة، في خطة محكمة لإفساح الطريق أمام علاقتها الغرامية الجديدة.

وبحسب موقع India Today، بدأت السيدة البالغة من العمر 33 عاما في تنفيذ مخططها عبر دسّ أقراص منومة في الطعام اليومي الذي تعده لأسرتها، بالتعاون مع شريكها العاطفي "شيفو"، الذي ينتمي لنفس البلدة.

تشايترا متزوجة من "جاجيندرا" منذ 11 عاما ولديها منه طفلان، وعلى الرغم من مظاهر الاستقرار الأسري، تشير التحقيقات إلى أن العلاقة بين الزوجين كانت متوترة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما مهّد لارتباطها بعلاقة سرية مع رجل يدعى "بونيث"، قبل أن تُكتشف تلك العلاقة وتثير خلافات كبيرة داخل العائلة.

لاحقا دخلت تشايترا في علاقة جديدة مع "شيفو"، الذي لم يكتفِ بدور العاشق بل تحول إلى شريك فعلي في محاولة قتل الأسرة، وفق ما أكدته التحريات الأولية.

الزوج بدأ يشك في الأمر بعد تعرضه لحالات متكررة من الدوار والضعف، ولاحظ طعماً غير مألوف في الطعام، ما دفعه للتحقق من السبب، ليكتشف آثار أقراص منوّمة. على الفور، تقدم ببلاغ رسمي لدى الشرطة، التي سارعت إلى توقيف الزوجة وشريكها وفتح تحقيق موسّع في الحادثة.

وأثارت الجريمة صدمة داخل المجتمع المحلي، إذ قارن البعض الواقعة بمجزرة "قاتلة السيانيد" الشهيرة في ولاية كيرالا، حين قتلت امرأة تدعى "جولي جوزيف" ستة من أفراد عائلتها عبر التسميم على مدى 14 عاما.