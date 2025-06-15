واصلت خبيرة التوقعات اللبنانية، ليلى عبداللطيف، توقعاتها المثيرة للجدل، خلال الفترة المقبلة، بعدما كشفت عن احتمالية حدوث كارثة.

انفجار كبير يهز العالم

وقالت ليلى عبداللطيف، خلال استضافتها بإحدى البرامج التلفزيونية، عبر فضائية etc، إنه من المتوقع أن يشهد العالم انفجارا كبيرا يهز العالم ويثير الفوضى والذعر بين المواطنين، وستتأثر به العديد من الدول.

وأضافت: "هذا الانفجار يجعل منطقة كاملة تختفي من على وجه الأرض، وهذه المشاهد تحبس الأنفاس ونحن نشاهدها عبر وسائل الإعلام".

وواصلت خبيرة التوقعات: "عدد من الدول ستتأثر بهذا الحدث ونرجو من الله ألا يحدث، وهذا الانفجار قد يحدث في 2025 أو 2026".