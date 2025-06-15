شاب يتقدم للزواج من حبيبته بطريقة صادمة.. لن تتوقع ماذا فعل (فيديو)
كتبت- شيماء مرسي
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يتقدم لخطبة حبيبته وهي طبيبة بأغرب طريقة ممكنة.
وفي مشهد مؤثر وغير متوقع، تفاجأت الطبيبة بوجود حبيبها ممددا على نقالة طبية، وقد أحضره إليها بعض مرافقي المستشفى، واندفعت الطبيبة على الفور نحو النقالة.
وبعد لحظات من التوتر والقلق، حدث ما لم تتوقعه الطبيبة، وفجأة نهض الشاب من على النقالة، وهو يحمل باقة زهور رائعة.
وتفاجأت الطبيبة، وتحولت ردة فعلها إلى نوع من الانزعاج الممزوج بالدهشة، فبدأت تضربه بمرح بالباقة التي قدمها لها، وفقا لصحيفة "ديلي نيوز بوست".
وحصد الفيديو على 8.8 ألف إعجاب والعديد من التعليقات.
رد فعل المتابعين على الفيديو
قال أحدهم: "كادت الطبيبة تصاب بأزمة قلبية".
وقال آخر: " لفتة رومانسية جميلة".
وعلق ثالث: "مفاجأة سيئة للغاية".
प्रपोज़ करने का स्टाइल थोड़ा भयानक है 😂😂 pic.twitter.com/1rv0Mhp4YN
— Saral Vyangya (@SaralVyangya) June 10, 2025
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