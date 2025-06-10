تستحق الزيارة.. أجمل 10 مدن في أوروبا

أوروبا زاخرة بالسحر والتاريخ والجمال الآسر، لكن هل تعرف أجمل 10 مدن تستحق الزيارة في هذه القارة؟

برشلونة، إسبانيا

ربما تكون برشلونة المدينة الأكثر حيويةً وإثارةً للاهتمام في أوروبا، فهي تزخر بالعمارة الاستثنائية التي أبدعها جاودي، مثل كنيسة ساجرادا فاميليا وحديقة جويل، كما تتميز بشواطئها ومأكولاتها الشهية وأجوائها النابضة بالحياة، بحسب تايمز أوف إنديا.

براج، جمهورية التشيك

براج مدينة ساحرة، قلاعها العتيقة وجسورها الحجرية وشوارعها المرصوفة بالحصى، تجعل كل منعطف فيها ساحرًا.

جسر تشارلز وساحة المدينة القديمة ساحرتان، يمكنك الجلوس في مقهى دافئ أو الاستمتاع بغروب الشمس من إطلالة على القلعة.

باريس، فرنسا

باريس مدينة الحب والجمال والفن، يُنير برج إيفل أفق المدينة، وتملأ المقاهي والمتاجر الساحرة شوارعها، تمشَّ على طول نهر السين، أو تجوّل في متاحف عالمية شهيرة مثل متحف اللوفر، أو استمتع بتناول الكرواسون في ساحة هادئة.

بودابست، المجر

بودابست مدينة عتيقة بلمسةٍ شبابية، يقسمها نهر الدانوب إلى مدينتي بودا وبست: أحد جانبيها يزخر بالتلال والقلاع، والآخر مسطح ونابض بالحياة، استمتع بحماماتٍ ساخنة، أو اركب قاربًا عند غروب الشمس، أو استمتع بالمنظر من حصن الصيادين.

فيينا، النمسا

فيينا مدينة فاتنة تشتهر بالموسيقى والقصور والشوارع الفخمة، يمكنك التجول بين المباني الملكية مثل قصر شونبرون أو الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية الحية في المساء.

فلورنسا، إيطاليا

فلورنسا جنة كل عاشق للفن، تزخر المدينة بلوحات ومنحوتات شهيرة، يمكنك رؤية تمثال داوود لمايكل أنجلو، والاستمتاع بأسطح المنازل ذات القرميد الأحمر، أو مشاهدة غروب الشمس على نهر أرنو، شوارعها ضيقة وجميلة، من الساحات إلى مقاهي الباستا.

بروج، بلجيكا

بروج أشبه بلوحة فنية خلابة، قنواتها المتعرجة وجسورها الصغيرة تجعلها مثالية للنزهات الهادئة، ساحة السوق وبرج الجرس يزيدانها جمالاً.

كوبنهاجن، الدنمارك

كوبنهاجن مدينة نابضة بالحياة ومفعمة بالحيوية والبهجة، تزخر المدينة بمبانيها ذات الألوان الباستيلية، ومقاهيها الأنيقة، وشوارعها الملائمة للدراجات، كما تتميز بفنون الطهي النابضة بالحياة، بما في ذلك العديد من المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان.

لندن، المملكة المتحدة

من قصر باكنجهام وبرج لندن إلى برج شارد وعين لندن، تقدم المدينة ما يرضي جميع الأذواق، تجول في هايد بارك، واستكشف المتحف البريطاني، أو تسوق في سوهو، بطابعها المتعدد الثقافات وحيويتها النابضة بالحياة، تعد لندن واحدة من أكثر المدن الأوروبية إثارة.

البندقية، إيطاليا

البندقية مدينة ساحرة تطفو على سطح الماء، بنيت على أكثر من 100 جزيرة، وتشتهر بقنواتها الرومانسية، ورحلات الجندول، وقصورها الآسرة، استكشف معالمها البارزة مثل كاتدرائية القديس مرقس وقصر دوجي، أو ببساطة انغمس في متاهة أزقتها الضيقة.

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