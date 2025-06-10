ظهور سمكة "يوم القيامة" يثير الذعر في أستراليا.. هل تنذر بكوارث طبيعية؟

كتب- أحمد الضبع:

في واقعة نادرة أثارت الذعر على مواقع التواصل الاجتماعي، عثر على سمكة مجداف عملاقة، تعرف شعبيا بـ"سمكة يوم القيامة"، جرفتها الأمواج إلى شاطئ أوشن بيتش قرب بلدة ستراهان في الساحل الغربي لأستراليا.

السمكة، التي تعد من بين أطول الكائنات البحرية المعروفة، يمكن أن يصل طولها إلى 8 أمتار، وتعيش عادة في أعماق تتراوح بين 150 و1000 متر تحت سطح البحر، ما يجعل ظهورها في المياه الضحلة حدثا استثنائيا يثير الكثير من التساؤلات.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد اكتشفت سيبيل روبرتسون السمكة مصادفة أثناء تنزهها مع كلبها، بعد أن لفت انتباهها نسر يحوم فوق المكان، وعند اقترابها، فوجئت بالكائن الغريب الذي يتميز بألوانه المعدنية الزاهية ونقوشه الفريدة حول الرأس.

وسارعت "روبرتسون" إلى توثيق المشهد عبر صور نشرتها في مجموعة علمية على وسائل التواصل، حيث تعرف عليها باحثون على أنها سمكة مجداف، وعلى الفور تواصل مختصون من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية مع روبرتسون لجمع عينات من السمكة قبل أن تلتهمها الطيور الجارحة.

وتحيط بهذه السمكة هالة من الأساطير، خاصة في الثقافة اليابانية التي تطلق عليها اسم "ريوغو نو تسوكاي"، وتربط بين ظهورها قرب السواحل وحدوث كوارث طبيعية مثل الزلازل والتسونامي.

ويستند البعض إلى حوادث سابقة، أبرزها ظهور عدة أسماك مجداف قبيل زلزال وتسونامي توهوكو عام 2011، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص.

ورغم ذلك يؤكد علماء الأحياء البحرية عدم وجود أي دليل علمي يثبت صلة مباشرة بين ظهور هذا النوع من الأسماك وحدوث الكوارث الطبيعية، ويرجحون أن انجرافها إلى السطح قد يكون نتيجة اضطرابات بيئية أو صحية، مثل التغيرات المناخية أو التلوث في أعماق المحيط.

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