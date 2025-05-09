بسبب حارسها.. كيم كارداشيان تتعرض لموقف محرج في حفل ميت جالا

تحوّل ظهور نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في حفل Met Gala 2025 إلى حديث مواقع التواصل، ليس فقط بسبب إطلالتها الجريئة، بل أيضًا لموقف محرج كاد أن يعكر لحظة وصولها إلى الحفل.

ففي طريقها إلى متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، حيث أقيم الحدث السنوي الأبرز في عالم الموضة، كادت كيم أن تتعرض للسقوط أمام عدسات المصورين، بعد أن داس أحد حراسها الشخصيين عن طريق الخطأ على ذيل فستانها الطويل، ما تسبب في تعثرها بشكل مفاجئ، حسبما ذكرت "ديلي ميل".

وظهرت كيم، التي كانت برفقة ابنتها نورث ويست، وهي توبخ الحارس بنبرة غاضبة وسط ذهول الحاضرين، قبل أن تتماسك وتواصل سيرها بثقة.

وعلى الرغم من الحادثة، أطلت مؤسسة "SKIMS" لاحقًا على السجادة الحمراء بفستان جلدي أسود ضيق، نسقته مع قلادة فضية لافتة وقبعة سوداء غطت عينيها، لتخطف الأنظار مجددًا في واحدة من أكثر الليالي إثارة للجدل والدراما.

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