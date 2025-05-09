4 علامات تكشف البنزين المغشوش.. راقب صوت المحرك

وسط شكاوى متزايدة من السائقين عن أعطال مفاجئة بعد التزود بالوقود، حذر خبير في صيانة السيارات من علامات محددة قد تكون مؤشرا واضحا على استخدام بنزين غير مطابق للمواصفات أو مخلوط بمواد ضارة.

وقال محمود الطنطاوي، فني صيانة سيارات، إن تكرار استخدام البنزين المغشوش قد يؤدي إلى تلف دائم في أجزاء المحرك الحيوية.

أبرز العلامات التي تنذر بوجود بنزين مغشوش

وأوضح "الطنطاوي" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن هناك 4 علامات رئيسية يمكن من خلالها للسائقين اكتشاف البنزين المغشوش في وقت مبكر، وهي:

1- تقطيع أثناء السير أو توقف مفاجئ

عادة ما يشير توقف المحرك المفاجئ بعد التزود بالوقود إلى وجود شوائب أو ماء في البنزين، ما يعيق عملية الاحتراق ويؤدي إلى تعطل السيارة.

2- صوت غير معتاد للمحرك بعد التزود

إذا لاحظ السائق تغيرا مفاجئا في صوت المحرك، مثل الطقطقة أو خشونة زائدة، فقد يكون ذلك مؤشرا على احتواء الوقود على إضافات غير آمنة.

3- دخان أسود كثيف يخرج من العادم

عند احتراق مواد غير نقية داخل غرفة الاحتراق، يتسبب ذلك في انبعاث دخان أسود داكن، وهي علامة شائعة في حالات خلط البنزين الجيد بأنواع أرخص أو ملوثة.

4- رائحة قوية ولون غريب للبنزين

البنزين المغشوش غالبًا ما تكون له رائحة نفاذة مختلفة عن المعتاد، وقد يظهر بلون أغمق قليلًا، كما أنه يُستهلك بسرعة أكبر من الطبيعي.

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