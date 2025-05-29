خفايا مواليد الجوزاء.. 4 عيوب لا تعرفها عنهم في عيد ميلادهم

كتبت- أسماء مرسي:

يحتفل مواليد برج الجوزاء بأعياد ميلادهم خلال هذه الفترة من 21 مايو إلى 21 يونيو.

يتميز أصحاب هذا البرج بالعديد من الصفات التي تجعلهم محط اهتمام وجذب للكثيرين، فهم أشخاص أذكياء، اجتماعيين، ومتعددي المواهب، يمتلكون قدرة على التأقلم مع مختلف المواقف والأشخاص.

ومع ذلك، وكأي برج آخر، لا يخلو الجوزاء من بعض الصفات السلبية، التي نستعرضها لكم في السطور التالية، وفقا لموقع "timesofindia".

القلق والبحث عن التغيير الدائم

يتميز مولود هذا البرج بشعوره السريع بالملل والقلق، ما يدفعه إلى البحث المستمر عن التغيير في كل جوانب حياته، سعيا وراء كل ما هو جديد ومختلف.

التردد وصعوبة اتخاذ القرار

نظرا لطبيعتهم المتقلبة، يواجه مواليد الجوزاء صعوبة كبيرة في اتخاذ القرارات، خاصة المصيرية منها، حيث يواجهون صراعا داخليا بسبب كثرة الخيارات، ما يُعيق تقدمهم ويمنعهم من استغلال الفرص المتاحة.

التناقض وعدم التوزان

يواجه الجوزاء صعوبة في تحقيق التوازن في حياته، وهذا يرجع إلى طبيعة أولوياته واهتماماته التي تتغير باستمرار.

السطحية في العلاقات

يؤدي حب الجوزاء للتنوع والبحث عن تجارب جديدة إلى بناء علاقات سطحية بدلا من السعي وراء روابط أعمق وأكثر ثباتا، يفضلون العلاقات التي توفر لهم الإثارة والتجديد

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