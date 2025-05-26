كتبت- شيماء مرسي

أثارت عارضة الأزياء السعودية، رومي القحطاني، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما خطف الأنظار بعد ظهورها بملابس سباحة محتشمة خلال مسابقة ملكة جمال دولية.

وبالرغم من أن المعتاد في مسابقات ملكات الجمال هو ارتداء المتسابقات لزي السباحة المكون من قطعتين أو قطعة واحدة (البكيني) أمام لجنة التحكيم، إلا أن رومي رفضت ذلك.

وظهرت رومي بأزياء محتشمة تتماشى مع العادات والتقاليد المحلية، الأمر الذي أثار دهشة الجميع.

وأطلت رومي بملابس سباحة مكونة من قطعة واحدة باللون الفوشيا الجريء، ونسقت مع إطلالتها سروال ضيق باللون الأسود.

وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن معلومات عن رومي القحطاني عارضة الأزياء السعودية، وفقا لحساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

-عارضة أزياء وطبيبة أسنان.

-ولدت عام 1995 في العاصمة الرياض.

-شاركت في العديد من المسابقات الخاصة بالجمال حول العالم.

-شاركت رومي في مسابقة ملكة جمال المرأة العالمية في إسبانيا لعام 2025‏.

-بدأت رومي نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2016.

-يتابعها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مليون متابع.

-شاركت ملكة الجمال في تنظيم العديد من الفعاليات والأحداث المهمة.

اقرأ أيضا:

في بث مباشر.. طعن بلوجر 9 مرات على يد صديقها - لن تتخيل ما حدث

بعد تصدرها التريند.. 25 صورة ومعلومات عن لي لي أحمد حلمي

بعد تعرضها لأزمة صحية إثر ولادتها.. 16 صورة ومعلومات عن البلوجر دينا داش

"جميلة الجميلات".. اعتقال ملكة جمال فيتنام السابقة لسبب صادم

قانون غريب في هذه المدينة.. "الكعب العالي" يحتاج إلى تصريح





