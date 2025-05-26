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رفضت الظهور بالبكيني.. 20 صورة ومعلومات عن رومي القحطاني عارضة الأزياء السعودية

07:39 م الإثنين 26 مايو 2025
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كتبت- شيماء مرسي

أثارت عارضة الأزياء السعودية، رومي القحطاني، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما خطف الأنظار بعد ظهورها بملابس سباحة محتشمة خلال مسابقة ملكة جمال دولية.

وبالرغم من أن المعتاد في مسابقات ملكات الجمال هو ارتداء المتسابقات لزي السباحة المكون من قطعتين أو قطعة واحدة (البكيني) أمام لجنة التحكيم، إلا أن رومي رفضت ذلك.

وظهرت رومي بأزياء محتشمة تتماشى مع العادات والتقاليد المحلية، الأمر الذي أثار دهشة الجميع.

وأطلت رومي بملابس سباحة مكونة من قطعة واحدة باللون الفوشيا الجريء، ونسقت مع إطلالتها سروال ضيق باللون الأسود.

وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن معلومات عن رومي القحطاني عارضة الأزياء السعودية، وفقا لحساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

-عارضة أزياء وطبيبة أسنان.

-ولدت عام 1995 في العاصمة الرياض.

-شاركت في العديد من المسابقات الخاصة بالجمال حول العالم.

-شاركت رومي في مسابقة ملكة جمال المرأة العالمية في إسبانيا لعام 2025‏.

-بدأت رومي نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2016.

-يتابعها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مليون متابع.

-شاركت ملكة الجمال في تنظيم العديد من الفعاليات والأحداث المهمة.

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