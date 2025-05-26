إرهاب واغتيال وكوارث طيران.. أحدث توقعات ليلى عبد اللطيف

كتبت- شيماء مرسي

كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن توقعات نارية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقالت ليلى خلال استضافتها بإحدى البرامج التلفزيونية عبر فضائية etc: "من المتوقع أن يشهد العالم انفجارا كبيرا يثير الفوضى والذعر بين المواطنين، وستتأثر به العديد من الدول".

وتابعت ليلى: "تشهد فرنسا العديد من الأنشطة الإرهابية، ولكن ستتدخل الحكومة الفرنسية للسيطرة على الوضع".

وأضافت العرافة اللبنانية: "تستعد إحدى الدول لإجراء التحضيرات اللازمة لتشييع جنازة رئيس أو شخصية بارزة خلال عامي 2025 أو 2026".

وأشارت: "يعيش العالم حالة من الرعب والخوف بسبب انتشار ضباب كيميائي في بعض الدول العربية".

ولفتت: "سوف تتجه أنظار الإعلام إلى حاكم إحدى الدول العربية، وذلك بسبب خطر وشيك يهدد هذا الرئيس".

وأوضحت: "تتعرض بعض الأقمار الصناعية لأعطال مفاجئة، مما يؤدي إلى انقطاع شبكة الإنترنت وإرسال بعض المحطات الفضائية".

وقالت: "يشهد العالم تزايدا في كوارث الطيران، لا سيما في الطيران المدني، وسيتفاجأ الجميع بـاختفاء إحدى الطائرات في الجو".

وتابعت: "قد نشهد محاولة اغتيال لأحد لاعبي كرة القدم، وفي غضون ذلك، ستشهد بعض الدول الأفريقية عمليات تهجير، بينما تفتح روسيا أبوابها لاستقبال المهاجرين الأفارقة".

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