بملايين الدولارات.. 16 صورة لأغلى عقارات في العالم

كتب – سيد متولي

عندما يُطرح موضوع أغلى العقارات المنزلية، يفكر الكثيرون في مكان يشعرون فيه بالراحة والأمان، لكن بالنسبة لنخبة أثرياء العالم، فإن المنزل لا يقتصر على كونه مجرد موقع عقاري.

ويعتبر أغنى المليارديرات عقاراتهم المنزلية مكانًا يستثمرون فيه أموالهم ليشعروا براحة تامة مع عائلاتهم، وليتمكنوا من التباهي برفاهيتهم التي لا تُضاهى في كل الأوقات.

لقد تغيرت الأوقات مع وجود هذا العدد الكبير من أثرياء العالم، ويبقى السؤال: ما هي أغلى العقارات السكنية في العالم؟ يمكنك الاطلاع على هذه القائمة التي تضم أغلى 7 عقارات في العالم بتصاميمها المعمارية الفريدة، بحسب forbesmiddleeast.

قصر باكنجهام

بُني قصر باكنجهام عام 1703 وهو مخصص لدوق باكنجهام، ويقع في وستمنستر بالمملكة المتحدة، يُعرف بأنه مقر العائلة المالكة.

تُقدر قيمة القصر بما لا يقل عن 4.9 مليار دولار، وهو حاليًا أغلى العقارات في التاريخ والعالم.

يتمتع قصر باكنجهام بأهمية تاريخية، ويُعتبر وجهةً سياحيةً شهيرةً، حيث يقصده الكثيرون من جميع أنحاء العالم لزيارته والتقاط صورٍ لا تُنسى.

يضم القصر، الذي تبلغ مساحته 828 ألف قدم مربع، 775 غرفة، منها 55 غرفةً للضيوف للعائلة المالكة، و78 حمامًا، و19 غرفةً رسمية، و92 مكتبًا، و188 غرفةً للموظفين، كما يضم حدائقَ تمتد على مساحة 40 فدانًا، بالإضافة إلى مسبح وغرفة عملياتٍ جراحيةٍ للأطباء لإجراء العمليات الجراحية عند الحاجة.

منزل أنتيليا

يقع منزل أنتيليا في شارع ألتامونت بمومباي، بقيمة تقدر بـ 2 مليار دولار، وهو ملك الملياردير موكيش أمباني.

ويضم المنزل 27 طابقا تشمل سينما تتسع لـ 50 مقعدا، ونادٍ صحي كامل ومركز سبا، وثلاثة مهابط للطائرات العمودية، بالإضافة إلى تسع مصاعد.

فيلا ليوبولدا

ليوبولدا فيلا تاريخية تعود ملكيتها في الأصل إلى الملك ليوبولد الثاني من بلجيكا، وتقع في فيلفرانش سور مير على الريفييرا الفرنسية.

وتبلغ مساحتها حوالي 50 فدانا، وتتميز بتصميم داخلي فاخر وحدائق شاسعة، واشتراها الملياردير الروسي ميخائيل بروخوروف عام 2008، وتقدر قيمتها بحوالي 750 مليون دولار.

فيلا ليه سيدرز

يعود تاريخ فيلا ليه سيدرز إلى عام 1830، واشتراها الملك ليوبولد الثاني وقام بتجديدها، وتحتوي على 14 غرفة نوم ومكتبة تضم مجموعة نادرة من الكتب، وتبلغ مساحتها نحو 18 ألف قدم، بقيمة 450 مليون دولار.

قصر الفقاعات

يقع قصر الفقاعات بالقرب من مدينة كان الفرنسية، وتم بناؤه في 1989 لصاحب صناعة فرنسي، ثم اشتراه المصمم بيير كاردان، ويمتاز بتصميمه غير التقليدي على شكل فقاعات.

ويحتوي القصر على 10 غرف نوم مزينة بأعمال فنية مختلفة، و11 حماما، ومسرح مفتوح يتسع لـ 500 شخص، إضافة إلى حمامات سباحة ومناظر مائية، وتبلغ قيمته نحو 420 مليون دولار.

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