"عندها 4 شهور".. عائلة تعرض طفلتها للبيع- لن تتوقع ما حدث

ربما ينتابك شعور بالحزن عندما تعلم أن عائلة ما باعت أثاث منزلها الذي ارتبطت به عاطفيًا لفترة من الزمن، لكن ما بالك إذا اكتشفت أن والدين عرضا طفلتهما الرضيعة للبيع؟

في واقعة صادمة، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق عن إحباط محاولة بيع طفلة رضيعة لم تتجاوز الأربعة أشهر في محافظة ديالى.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الوكالة، تمكنت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة، بعد جمع معلومات استخبارية دقيقة، من رصد تحركات مشبوهة لزوجين كانا يخططان لبيع ابنتهما مقابل مبلغ مالي لم يُعلن عنه.

وأضاف البيان الذي نشرته الوكالة الوطنية العراقية للإعلام، أنه فور التأكد من المعلومات، شُكل فريق عمل مختص تولى متابعة القضية ميدانيًا وفنيًا، وأسفرت الجهود عن إلقاء القبض على المتهمين بالجرم المشهود، بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة.

وخلال التحقيقات، أقر الوالدان بنيتهما بيع الطفلة، وقد تم تسليمهما إلى الجهات المختصة إلى جانب الرضيعة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

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