رد فعل الأمير ويليام على رجل وصف زوجته بالجميلة.. لن تصدق (فيديو)

في مشهد لافت جمع بين الطرافة وخفة الظل، خطف الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون الأضواء خلال مشاركتهما في حفل تسمية السفينة الملكية HMS Glasgow، الذي أُقيم في إسكتلندا، اليوم 22 مايو.

وخلال المراسم، وقعت لحظة طريفة عندما بادر أحد الحضور بإلقاء تحية عفوية على الزوجين قائلاً لكيت: "أنتِ جميلة"، ثم استدرك موجهًا حديثه للأمير ويليام: "وأنت أيضًا، ويليام"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الأمير لم يتأخر في الرد، وعلق بابتسامة ساخرة أثارت ضحك الحاضرين، قائلاً: "هي لا تحتاج لقولك ذلك، لا تقلق»، قبل أن يضع يده بلطف على ذراع زوجته ويتابع معها سيرهما وسط ترحيب الحاضرين.

وشهد الحفل كذلك مشاركة دوقة ويلز، البالغة من العمر 43 عامًا، في المراسم الرسمية، حيث ألقت كلمة قصيرة قالت فيها: "يسرني أن أطلق اسم هذه السفينة HMS Glasgow، وأسأل الله أن يحفظها ويحفظ جميع من يبحرون على متنها".

وتعد هذه الزيارة جزءًا من سلسلة نشاطات ملكية في إسكتلندا، حيث التقى الثنائي الملكي بعدد من أفراد البحرية الملكية، واطلعوا على سير العمل في السفينة التي تم تعيين كيت راعية رسمية لها منذ عام 2021.

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