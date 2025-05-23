قبل نهاية مايو.. أبراج تنجح في التخلص من الديون وتحقق انفراجة مالية

كتبت- آلاء نبيل:

هناك مواليد أبراج الخظ يحالفهم قبل انتهاء شهر مايو، وذلك لانتهاء فترة التعثرات المالية والتخلص من الديون التي كانت تلاحقهم، حسبما ذكر خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح لـ"مصراوي".

برج الجدي

تتجه الظروف المالية نحو التحسن في حياة مواليد برج الجدي، وتظهر مكاسب غير متوقعة أو فرص قصيرة الأمد ذات مردود جيد، مع إمكانية تسوية التزامات مالية معلقة، والتخلص من الديون.

برج الثور

هناك فترة استثمارية في حياة مواليد برج الثور، تحسن من أوضاعهم المادية، وتخلصهم من الديون المستعصية، والاعباء المالية السابقة.

برج العذراء

تشهد المرحلة الحالية تحسّنًا مهنيًا واضحًا في حياة مواليد برج العذارء، وينعكس ذلك بمكاسب مالية غير متوقعة، تساعد في سداد ديون متأخرة وتحقيق استقرار مادي.

برج السرطان

لدي مواليد برج السرطان حظوظ كبيرة في تحقيق مكاسب مالية كبيرة تجعلهم في طريق الاستقرار على الصعيد المادي، وتساعدهم في تحقيق الاستقرار.

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