بعد أزمة نجل محمد رمضان.. كيف تعلم طفلك السيطرة على نوبات الغضب؟

كتبت- نورهان ربيع:

بعد واقعة الحكم على نجل الفنان محمد رمضان بإيداعه في إحدى دور الرعاية على خلفية قضية اعتدائه على طفل آخر في أحد الأندية أثناء مشاجرة حدثت بين الاثنين، إذ تملكته مشاعر الغضب والانفعال ما أدى لحدوث الواقعة.

ونوضح في السطور التالية بعض الخطوات التي يجب اتباعها مع الأطفال؛ لتعليمهم كيف يتحكمون في مشاعر الغضب ويسيطرون عليها، وفقا لموقع nhs.

على الآباء والأمهات التعامل مع أطفالهم بشكل هادئ عندما يلاحظون غضب الطفل، كما يجب أن تدار الأمور بحكمة ودون انفعال، كما يجب تعليم الطفل بعض المهارات أو السلوكيات التي عليه اتباعها ويمكنها تهدئته وهي كالتالي:

عدّ حتى ١٠

ابتعد عن الموقف

تنفس ببطء وعمق

شدّ قبضتيه لتخفيف التوتر

تحدث إلى شخص موثوق

اذهب إلى مكان خاص لتهدئة نفسه

كما يوجد بعض الخطوات الأخرى التي يمكنها جعل طفلك يهدأ أو يتحكم في غضبه فعلى سبيل المثال يمكنه ممارسة بعض الألعاب الرياضية فالنشاط البدني يحدث فارقا كبيرا في تخفيف التوتر، ولذلك يمكنه المشي لمسافات طويلة أو الركض أو ركوب الدراجات.

وكان الطفل علي نجل الفنان محمد رمضان قد اعتدى بالضرب المبرح على طفل آخر بحسب وصف أهل المجني عليه، أثناء تواجدهما في نادي نيو جيزة بمدينة السادس من أكتوبر، على إثر خلاف نشب بينهما أدى إلى حالة من الغضب انتابت الطفل المتهم، ما أسفر عن إصابة الآخر إصابات كبيرة وكدمات شديدة، وتم تحرير محضر ضد نجل الفنان وتحويل القضية إلى محكمة الطفل، والتي قضت بإحالة الطفل إلى إحدى دور الرعاية.

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