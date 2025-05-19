من كرسي متحرك إلى منصات الأزياء.. 15 صورة لـ أقصر عارضة أزياء في العالم

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة فريدة، حصلت الأمريكية وايلدين أومويث على لقب أقصر عارضة أزياء محترفة في العالم، وذلك وفقا لما أعلنته موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

قصة تحدي منذ الولادة

يبلغ طول وايلدين 72 سم فقط، وهي تعاني من نوع نادر للغاية من التقزم يُعرف باسم خلل تنسج سادان.

هذه الحالة الوراثية النادرة لم تجعلها قادرة على المشي فحسب، بل استدعت استخدامها لكرسي متحرك آلي للتنقل في حياتها اليومية.

ولم تتوقف التحديات عند هذا الحد، حيث لم يكن الأطباء يتوقعون لها النجاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من ولادتها.

وبعد صراعها من أجل البقاء، قضت ستة أشهر تحت رعاية خاصة قبل أن تتمكن من العودة إلى منزلها وعيش حياتها مع عائلتها، وفقا لموقعي "haitiantimes" و"guinnessworldrecords".

تحقيق الأحلام وتجاوز التوقعات

اليوم، استطاعت البالغة من العمر 22 سنة أن تتجاوز كل التوقعات، بل وتحقق ما بدا مستحيلا، كما شاركت في أسبوع الموضة في نيويورك.

لم يكن الدافع وراء رغبتها في اقتحام عالم عروض الأزياء مجرد شغف شخصي، بل كان لديها هدف كانت تسعى بشكل أعمق إلى تمكين مجتمع الأقزام والتأكيد على أن الإنجاز لا يرتبط بالقامة، وقد عبرت عن ذلك قائلة: "الطول مجرد رقم".

لقب يغير مسار الحياة

حصلت وايلدين على لقب أقصر امرأة غير قادرة على الحركة في عام 2021، عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها، وتؤكد أن هذا اللقب قد أحدث تغييرا كبيرا في حياتها.

وتأمل في الحصول على المزيد من عروض الأزياء والتعاون مع المزيد من العلامات التجارية.

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