من أصول عربية.. 10 صور ومعلومات عن آخر أحفاد ترامب

احتفلت تيفاني ترامب، نجلة دونالد ترامب، بمولد ابنها، أول أمس الخميس، وهو الحفيد الحادي عشر للرئيس الأمريكي.

وكتبت الأم على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "مرحبا بك في العالم يا طفلنا الصغير الجميل، ألكسندر ترامب بولس، نحبك بشكل تعجز الكلمات عن وصفه، نشرك على دخولك حياتنا".

لكن ماذا نعرف عن آخر أحفاد ترامب؟.

اسمه ألكسندر ترامب بولس بحسب ما أعلنت عنه تيفاني، ابنة ترامب، وفقا لموقع businessinsider.

الطفل من أصول عربية، نظرا لأن والده، رجل الأعمال الأمريكي، ذو الأصول اللبنانية، مايكل بولس.

أمه تيفاني ترامب، هي ابنة دونالد ترامب من زوجته الثانية مارلا مابلز.

تخرجت تيفاني في جامعة بنسلفانيا عام 2016، وتابعت دراسات في القانون في جامعة "جورجتاون".

أمه تيفاني متزوجة من رجل الأعمال مايكل بولس، وعملت سابقا كمغنية وعارضة أزياء.

والده هو مايكل بولس، نشأ في نيجيريا حيث تمتلك عائلته مشاريع استثمارية كبرى هناك، وهو ابن رجل الأعمال والملياردير اللبناني الأصل مسعد بولس.

التحق والده بالمدرسة الأمريكية الدولية في لاجوس، ثم انتقل إلى لندن حيث حصل على بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال العالمية من جامعة "ريجنت" عام 2018، ثم درجة الماجستير في إدارة المشاريع والتمويل والمخاطر من جامعة "سيتي" في العاصمة البريطانية عام 2019.

والده مايكل بولس تزوج من تيفاني ترامب في عام 2022.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتشوق للعودة إلى واشنطن لرؤية حفيده.

المولود الجديد هو الحفيد الحادي عشر للرئيس الأمريكي ترامب.