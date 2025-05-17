"أبين زين وأوشوش الودع".. شات جي بي تي يقرأ الفنجان لأول مرة

لا يغيب عن الأسماع والأذهان صوت المرأة التي كانت تطوف الشوارع قديما وهي تردد بقافية ومقام غنائي فريد: "أنا أبين الزين وأخفي الشين، وأوشوش الودع يا أجدعها جدع حتسمع حكاوى بطعم الوجع"، أي أنها تعرف الخفي وتكشف المجهول.

لكن مع تطور التكنولوجيا، اختفى حضور العرّافة التقليدية، ليحل مكانها عملاق الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي"، الذي بات يفعل كل شيء، حتى قراءة الفنجان.

أثار طلب طلاق غريب في اليونان حالة من الجدل الواسع، بعدما استند إلى قراءة طالع غير تقليدية أجراها برنامج الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" لفنجان قهوة، زعم فيها وجود علاقة غرامية تربط الزوج بامرأة أخرى، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية".

وبدأت القصة، بحسب ما رواه الزوج خلال استضافته في أحد البرامج الصباحية بالتلفزيون اليوناني، عندما قررت زوجته خوض تجربة رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، تقوم على إرسال صور لفنجان القهوة إلى "تشات جي بي تي" بهدف قراءة الطالع.

وأوضح أن زوجته أعدت لهما القهوة، ثم التقطت صورًا لبقايا الفنجان من الداخل وأرسلتها إلى البرنامج، الذي رد بتحليل صادم، مفاده أن الزوج على علاقة بامرأة غامضة يبدأ اسمها بحرف "E"، وقدر له أن يرتبط بها، بينما أشار تحليل فنجان الزوجة إلى أن تلك المرأة تسعى لتدمير حياتهما الزوجية.

وأضاف: "ظننت أنها مزحة، لكن زوجتي تعاملت مع الأمر بجدية، وطلبت مني مغادرة المنزل، وأبلغت أولادنا أننا سننفصل، ثم تلقيت اتصالًا من محامٍ يؤكد بدء إجراءات الطلاق".

وأكد الزوج أنه لم يرتكب أي خيانة، ورفض الانفصال، إلا أنه فوجئ بعد 3 أيام باستلام أوراق الطلاق رسميًا.

من جانبه، قال محامي الزوج إنه يعتزم الطعن على الدعوى، معتبرا أن نتائج تحليل مقدم من برنامج ذكاء اصطناعي لا يمكن الاعتماد عليها كدليل قانوني أمام المحكمة.

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