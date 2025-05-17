"يمكن المايل يتعدل".. مبادرة مراد مكرم لتقويم سلوك الأزواج بالشارع تثير تفاعلا

أطلق الإعلامي مراد مكرم مبادرة مجتمعية جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" تحت شعار "عيب"، تهدف إلى تصحيح بعض التصرفات والسلوكيات التي يراها غير لائقة من قبل بعض الأزواج في الأماكن العامة، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول منشور ضمن هذه المبادرة، عبّر مكرم عن استيائه من مشهد متكرر في الشارع، يتمثل في تكليف الزوجات بأعباء ثقيلة أثناء التجول مع أسرهن مثل حمل الأطفال أو الحقائب وغيرها، بينما يكتفي بعض الرجال بدور المرافق غير المشارك، وكتب قائلاً: "يا أستاذ، لما تكون ماشي في الشارع مع زوجتك وأبنائك، لا يجوز أن تحمل زوجتك طفلها الصغير وحقيبتها، وأنت تسير بجانبها ممسكًا بيد طفل يستطيع المشي.. عيب".

وأكد "مكرم" أن هذه المبادرة مجرد بداية لسلسلة من المنشورات التي ستحمل نفس العنوان "عيب"، موضحًا أن الهدف منها إعادة إحياء قيم المودة والاحترام داخل العلاقات الأسرية في الأماكن العامة، وقال: "هعمل سلسلة من المنشورات بعنوان 'عيب'.. يمكن الحال المايل يتعدل".

وفي تعليقه على المبادرة، أشار الدكتور فتحي قناوي، أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إلى أنّ الأخلاق هي الأساس في تعامل الأزواج، مؤكدًا أن المودة والرحمة لا يمكن أن تستمر دون أخلاق متبادلة،

وأضاف "قناوي" في تصريحات لـ"مصراوي": "الرسول أوصى بالرجال خيرًا، لكن دعوات المساواة بين الرجل والمرأة أفرزت نوعًا من الخلل في بعض العلاقات.. الحقيقة أن المساواة تعني العطاء المتبادل لا التشابه في الأدوار".

وبيّن أن الأسرة هي نواة المجتمع، محذرًا من التأثير السلبي لحروب الجيل الرابع ومحتوى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف، بحسب تعبيره، "تفكيك الثوابت الأسرية"، داعيًا إلى العودة إلى القيم المصرية والعربية الأصيلة التي تكرم المرأة وتمنحها مكانتها.

المبادرة التي أطلقها مراد مكرم لاقت تفاعلًا واسعًا على منصة "فيسبوك" وسط تعليقات تنتقد بعض السلوكيات من الأزواج في الشوارع وفي أثناء التسوق.

وكتبت رضوى أبو الفضل تعليقًا على منشور مراد مكرم: "تخيل أن إحنا في زمن بنتكلم عن بديهيات، بنعلم الرجال إزاي يبقوا رجال، حال بائس والله".

وعلقت ليديا جورجي: "ياريت.. إحنا بنشوف العجب.. والرجالة اللي بتبقي فاكرة نفسها في سباق جري وسايبة الست بتجر في رجليها وراها.. والرجالة اللي بتسيب الست هي اللي علي الطرف في الشارع وهو اللي ماشي جوة.. والرجالة اللي بتتصور وهي قاعدة والستات واقفة.. نحكي إيه ولا إيه".

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