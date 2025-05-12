"فندق 5 نجوم".. 15 صورة لـ أفخم قطار في العالم

كتبت- أسماء مرسي:

يمثل قطار "شيكي شيما" الياباني أفخم قطار في العالم، لا يقتصر الأمر على كونه وسيلة نقل فاخرة، بل هو تحفة فنية متحركة، تجسد قمة الرفاهية والتصميم الياباني الساحر.

يتميز القطار بتصميم خارجي بلون الشمبانيا الذهبي، أما داخله، فقد تولى تصميمه كين كيويوكي أوكوياما، المصمم الشهير الذي أبدع في تصميم سيارات بورشه وفيراري وقطارات الرصاصة.

يجمع التصميم الداخلي بين الأناقة اليابانية المعاصرة والحرفية اليدوية الراقية، لينافس أفخم الفنادق ذات الخمس نجوم.

يمكن وصف الخدمة المقدمة داخل "أفخم قطار في العالم" بأنها عالية الجودة، لدرجة قد تجعل الركاب ينسون أحيانا أنهم على متن قطار، ويعتقدون لوهلة أنهم مقيمون داخل فندق فاخر جدا، وفقا لموقع "financialexpress".

تكنولوجيا متطورة لرحلة سلسة

لا يقتصر تميز "شيكي شيما" على تصميمه الفاخر، بل يشمل تكنولوجيا السكك الحديدية المتطورة التي يعتمد عليها، يتميز القطار بمحرك حديث يمكنه العمل على كل من محركات الديزل وخطوط القطارات الكهربائية، ما يضمن رحلة سلسة ومريحة.

خدمة استثنائية تفوق التوقعات

الخدمة المقدمة على متن "شيكي شيما" من أعلى المستويات، حيث يشعر الركاب وكأنهم في فندق فاخر متحرك.

يتميز الطاقم بزي رسمي أنيق ويقدمون خدمة شخصية تلبي جميع احتياجات الضيوف، بالإضافة إلى، يضم القطار طهاة يقدمون أطباقًا فرنسية مبتكرة تعتمد على المكونات الموسمية الطازجة من المناطق التي يمر بها القطار.

مرافق فاخرة لتجربة لا تُنسى

يحتوي "شيكي شيما" على سبعة عشر جناحًا فاخرًا، مثل جناحين يتميزان بحمامات أنيقة، كما يضم القطار عربات مراقبة عصرية تتيح للركاب الاستمتاع بالمناظر البانورامية الخلابة أثناء الرحلة.

وتتميز عربة المطعم بتصميمها الأنيق وطاولاتها الهلالية وأدوات المائدة المصممة خصيصا، كما يوجد جناح خاص مفتوح لجميع الركاب للاستمتاع بتجربة فريدة داخل القطار.

إقبال كبير يعكس قيمة الرفاهية

رغم ارتفاع سعر تذاكر "شيكي شيما"، الذي يبدأ من 2242 جنيها إسترلينيا للشخص الواحد، إلا أن الإقبال عليه كبير جدا.

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