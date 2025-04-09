"جمال يخطف الأنظار".. 15 صورة ساحرة لأجمل نساء 7 دول في العالم

تختلف معايير الجمال من ثقافة لأخرى، ولكن هناك بعض البلدان التي تشتهر بجمال نسائها، واللاتي يخطفن الأنظار بجمالهن الطبيعي وسحرهن.

في هذا الصدد، إليكم أشهر7 دول تشتهر بجمال نسائها في العالم، وفقا لموقع "newsmeter".

تركيا

تتربع تركيا على عرش الجمال، حيث أنجبت نساء يتمتعن بجمال طبيعي فريد، يجمع بين سحر الشرق والغرب، وتشتهر التركيات برشاقتهن وأناقتهن، ما يجعلهن محط أنظار العالم.

البرازيل

تتميز البرازيل بتنوع ثقافي وطبيعي فريد، وينعكس هذا التنوع على جمال نسائها، حيث يشتهرن بوعيهن الاجتماعي وتقاليدهن العريقة، بالإضافة إلى جمالهن الطبيعي الساحر.

وتعتبر البرازيل موطنا لأكبر عدد من عارضات الأزياء في العالم.

فرنسا

تُعرف فرنسا بعاصمة الموضة والأناقة، ونساء فرنسا هن خير مثال على ذلك، حيث يشتهرن بأسلوبهن الفريد في الموضة، وشخصياتهن الاجتماعية وحيويتهن، إنهن يجمعن بين الجمال الخارجي والشخصية الجذابة.

روسيا

تتمتع الروسيات بجمال ساحر لا يقاوم، حيث يشتهرن بعيونهن الزرقاء وملامحهن المثالية، ومن لاعبات التنس إلى عارضات الأزياء، تبهر النساء الروسيات العالم بجمالهن الأخاذ.

إيطاليا

تتميز الإيطاليات بجاذبية متوسطية فريدة، وأناقة لا تضاهى، حيث يعشن في واحدة من أهم مراكز الموضة في العالم، إنهن يجمعن بين الجمال الطبيعي والذوق الرفيع في الموضة.

فنزويلا

تُعرف فنزويلا بإنتاجها لملكات الجمال، حيث فازت العديد من نسائها بألقاب ملكة جمال الكون وملكة جمال العالم، كما تتميز الفتيات بقوام رشيق وملامح جذابة.

أوكرانيا

تتميز نساء هذه الدولة بجمال ساحر وبساطة طبيعية، ويهتممن بأنفسهن وبأناقتهن، ما يجعلهن محط أنظار العالم.

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