ما السر وراء عدم وجود شطاف في حمامات الأوروبيون؟.. مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

يثير غياب الشطاف في الحمامات الأوروبية، وخاصة في المملكة المتحدة، فضول واستغراب الكثير من المسافرين القادمين من بلاد أخرى، ولكن، ما السر وراء هذا الأمر؟

أصول الشطاف وتاريخه

يعود تاريخ الشطاف إلى فرنسا، حيث تم اختراعه لأول مرة، فخلال الحرب العالمية الثانية، ربط الجنود الأمريكيون وجود الشطاف في "أماكن ذات سمعة سيئة"، ما أدى إلى تصور سلبي عنه، وفقا لموقعي "theatlantic" و" sauben".

لماذا يفضل الأوروبيون ورق التواليت؟

بالرغم من ذلك، هناك بعض الأسباب التي تدفع البعض في أوروبا إلى تفضيل ورق التواليت على الشطاف.

يعتقد البعض أن استخدام الشطاف يؤدي إلى انتشار الجراثيم في الحمام، بينما يشعر آخرون براحة أكبر مع ورق التواليت التقليدي، حيث يعتبره كاف لتلبية احتياجاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التكلفة الأولية لشراء وتركيب الشطاف قد تجعله يُعتبر من الكماليات.

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