عاملة نظافة تصبح عارضة أزياء بالصدفة.. والسبب فيديو على "تيك توك"

كتب – سيد متولي

بعد أن اكتشفها مصور روسي في بانكوك، أصبحت عاملة نظافة شابة مشهورة بين عشية وضحاها في بلدها الأصلي وحصلت على وظائف عرض أزياء مختلفة مع علامات تجارية معروفة.

وبدأت قصة نوباجيت "مين" سومبونساتي، الشهر الماضي عندما لاحظ المصور الروسي سيميون ريزتشيكوف، العزباء البالغة من العمر 28 عامًا، وهي أم لطفلين، في شوارع بانكوك.

كانت مين تؤدي عملها "كناسّة شوارع"، ولم تلاحظ حتى عندما التقط ريزتشيكوف، الذي كان مفتونًا بجمالها الطبيعي، صورة لها من مسافة بعيدة، اقترب منها لاحقًا ليُريها الصورة ويثني عليها وعلى جمالها.

وصوَّر اللقاء بالكامل بهاتفه ونشره لاحقًا على تيك توك الخاص به، حيث انتشر بسرعة كبيرة، وانبهر الناس بجمال عاملة النظافة الشابة، وأرادوا معرفة المزيد عنها، وسرعان ما تواصلت معها وسائل الإعلام ووكالات عرض الأزياء، بحسب odditycentral.

وخلال عدة مقابلات مع وسائل إعلام تايلاندية، قالت نوباجيت سومبونساتي إنها تعمل عاملة نظافة في الشارع منذ عام تقريبًا، وإنها سعيدة جدًا بعملها، كما أعربت عن دهشتها من الاهتمام المفاجئ بها، مؤكدةً أنها لم تتوقع أبدًا هذا القدر من رد الفعل على لقائها المفاجئ مع ريزتشيكوف، لكن هذه كانت البداية فقط.

ونتيجةً لشهرتها الواسعة، دُعيت "مين" من قِبل "فنان المكياج" التايلاندي الشهير تشاتشاي بينفابيتشارت، المعروف باسم نونج تشات، للمشاركة في جلسة تجميل مجانية، حيث حوّل عاملة النظافة إلى نسخة حقيقية من شخصية بانور من الفيلم التايلاندي " فن الشيطان 2" (لونج كونج).

وانتشرت صور "مين" التي التقطها نونج تشات على نطاق واسع، ما جعل الشابة البالغة من العمر 28 عامًا من أكثر الشخصيات شهرةً في تايلاند.

وعملت "مين" كعارضة أزياء لعلامة برويت لمستحضرات التجميل التابعة لنونج تشات، وتواصلت معها علامات تجارية ووكالات تسويق أخرى للتعاون معها، كما أعلنت مؤخرًا أنها ستترك عملها اليومي كعاملة نظافة شوارع للتركيز على مسيرتها المهنية الجديدة.

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