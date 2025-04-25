بـ ٤٠ ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بأسعار المايوه الجديد- "محدش ضربك على إيدك تشتري"

كتبت- شيماء مرسي

أعلنت البلوجر المصرية هادية غالب في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن تصميمها الجديد لمايوه صيف 2025، الذي يتكون من أربع قطع يشمل توب وبنطلون وحقيبة، وقطعة جديدة صممتها لهذا العام وهي "القفطان" بسعر 40 ألف جنيه مصري.

وعلقت هادية: "يتميز قماش القفطان بخفته ورقته، مما يجعله خيارا مثاليا لمن يفضلون إخفاء تفاصيل الجسم".

وتابعت: "تتوفر جميع ألوان المايوه بتصميمات رجالية أيضا، ودائما ما نسعى للتطوير والابتكار، حيث نقضي ليالي طويلة لنقدم لكم أزياء جديدة وجميلة كل عام".

وردت والدة هادية على الانتقادات الموجهة لإبنتها قائلة: "المايوه كبير وضخم ويتكون من أربع قطع بالإضافة إلى كفتان وحقيبة ونظارة".

وأضافت: "قد يرى البعض أن سعر المايوه مبلغ فيه، ولكنها لم تجبر أحدا على الشراء".

وأثار تصميم المايوه ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، وكعادتها، تخلق هادية حالة من الجدل بتصميماتها كل عام.

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