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"القتال حتى الموت".. مصارع يصعق والده بالكهرباء في فيديو صادم

05:00 م الأحد 30 مارس 2025

صراع حتى الموت

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شهدت مدينة ليدز البريطانية واقعة صادمة، تمثلت في قيام مصارع بصعق والده بالكهرباء في نزال يعرف بـ"القتال حتى الموت".

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن القتال كان بين جاك هاروب، 27 عاما، ووالده إسحاق، 49 عاما، والذي يعد مؤسسا لهذه النزالات في بريطانيا.

وتدخلت الشرطة وفتحت تحقيقات في الواقعة، بعد انتشار فيديو يظهر فيه الشاب وهو يقيد والده بالسلاسل الحديدية داخل الحلبة.

ولم يكتف الابن بذلك، بل ربط والده بأسلاك كهربائية إلى بطارية سيارة قبل صعقه بالكهرباء، ليتدخل حكم النزال الذي أبعد الأسلاك عن الأب، وأوقف المصارعة الدموية، معلنا نهاية القتال.

وعادة ما يستخدم المصارعون في مثل هذه النزالات أدوات قوية مثل الكراسي الفولاذية، الطاولات الخشبية، أو العصي المغلفة بأسلاك شائكة.




مصارعة حلبة مصارعة رجل يصعق والده منوعات
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