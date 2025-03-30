"القتال حتى الموت".. مصارع يصعق والده بالكهرباء في فيديو صادم

شهدت مدينة ليدز البريطانية واقعة صادمة، تمثلت في قيام مصارع بصعق والده بالكهرباء في نزال يعرف بـ"القتال حتى الموت".

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن القتال كان بين جاك هاروب، 27 عاما، ووالده إسحاق، 49 عاما، والذي يعد مؤسسا لهذه النزالات في بريطانيا.

وتدخلت الشرطة وفتحت تحقيقات في الواقعة، بعد انتشار فيديو يظهر فيه الشاب وهو يقيد والده بالسلاسل الحديدية داخل الحلبة.

ولم يكتف الابن بذلك، بل ربط والده بأسلاك كهربائية إلى بطارية سيارة قبل صعقه بالكهرباء، ليتدخل حكم النزال الذي أبعد الأسلاك عن الأب، وأوقف المصارعة الدموية، معلنا نهاية القتال.

وعادة ما يستخدم المصارعون في مثل هذه النزالات أدوات قوية مثل الكراسي الفولاذية، الطاولات الخشبية، أو العصي المغلفة بأسلاك شائكة.

😳DAME AL HIJO MÁS AMOROSO



🔺Un estremecedor y viral incidente tuvo lugar en un evento de lucha extrema en Leeds, Inglaterra donde un joven luchador protagonizó un momento macabro al electrocutar a su propio padre durante un combate a muerte. La pelea, que se celebraba en el… pic.twitter.com/Ldxmwlopl7 — Crónica (@cronica) March 27, 2025







