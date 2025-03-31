طبيب مسلسل لام شمسية يكشف كل ما تريد معرفته عن البيدوفيليا- فيديو

طبيب مسلسل لام شمسية يكشف كل ما تريد معرفته عن الب

ألقى مسلسل لام شمسية، الذي يعرض في شهر رمضان 2025، الضوء على ظاهرة التحرش بالأطفال، من خلال الحلقة الأولى.

وفي الحلقة دخلت أمينة خليل على وسام، الذي يجسد دوره محمد شاهين، لتجده يتحرش بابنها، ما أدى إلى غضبها، ليثير هذا المشهد الجدل حول ظاهرة "البيدوفيليا"، أو اضطراب الهوس الجنسي بالأطفال.

ما هو البيدوفيليا؟

يقول الطبيب النفسي، نبيل القط، إن البيدوفيليا هو اضطراب نفسي يتميز بوجود أفكار أو خيالات او اندفاعات جنسية لا تقاوم تجاه الأطفال.

هل يحتاج البيدوفيليا إلى علاج؟

"البيدوفيليا"، أو اضطراب الهوس الجنسي بالأطفال، يحتاج الى علاج نفسي متخصص لكي يساعد الشخص على السيطرة على اندفاعاته أو أفكاره أو خيالاته الجنسية، بحسب "القط".

مخاطر البيدوفيليا

وحذر الطبيب النفسي، من تحول هذا الاضطراب إلى سلوكيات الاعتداء الجنسي على الأطفال، إذ سيصبح جريمة بغض النظر عن المرض النفسي، مشيرا إلى أنه يقع ضمن مجموعة الأشخاص الذين يمكنهم الاعتداء على الأطفال، وهم: من لديهم شره جنسي

الأشخاص مدمني الجنس

الأشخاص الذين لم يتم تربيتهم بطريقة تساعدهم على السيطرة على مشاعرعم الجنسية.

علامات الإصابة بـ البيدوفيليا

وبحسب موقع psychcentral، يمكن لبعض العلامات أن تكشف معاناتك من اضطراب البيدوفيليا، وتشمل:

القلق واليأس

الإحباط

تجنب المناسبات الاجتماعية أو التجمعات العائلية

تفضيل صحبة الأطفال على البالغين

الشعور بالخجل أو الذنب.