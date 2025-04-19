الأهلي وصن داونز.. خبير أبراج يتوقع نتيجة المباراة وحظوظ اللاعبين

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي عصر، اليوم السبت، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، مواجهة الأهلى وصن داونز والمقرر انطلاقها في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وتُبث عبر قنوات بي إن سبورتس المالكة لحقوق البث.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أشرف داري وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات (أشرف بن شرقي) وجراديشار.

وكشف خبير الأبراج، محمد صبحي لـ"مصراوي"، حظوظ بعض لاعبي الأهلي في مباراة اليوم، وفقا للتشكيل المتوقع.

طاقة لاعبي الاهلي

محمد الشناوي (برج القوس)

يتأثر حاليا بوجود المشتري، حاكم القوس، في برج الجوزاء، ما قد يُضعف صفاءه الذهني.

القمر في الجدي يُشكل تربيعًا مع طاقته، ما يخلق توترًا داخليًا قد يؤثر على حماسه أو استقراره النفسي، رغم ذلك، سيحاول التعويض بردود فعله السريعة ومرونته.

مروان عطية (برج الأسد)

يستفيد بقوة من وجود المريخ في الأسد، ما يمنحه طاقة بدنية هائلة وروحًا قتالية عالية.

مرشح ليكون من أبرز عناصر الفريق في الالتحامات والضغط المستمر على الخصم.

إمام عاشور (برج الحوت)

يتأثر بازدواجية طاقة الزهرة وزحل في الحوت: الزهرة تمنحه الإبداع، وزحل يُثقل كاهله بالضغوط والمسؤولية.

أداؤه سيكون متذبذبًا بين التألق والارتباك العاطفي، خاصة في اللحظات الحاسمة.

نيتس جراديشار (برج الأسد)

كزميله مروان، يستمد طاقة نارية من المريخ في الأسد، ما يعزز حيويته وهجومه، إلا أن الاندفاع الزائد قد يسبب تشتتًا أو تسرعًا في بعض القرارات داخل الملعب.

أشرف بن شرقي (برج الميزان)

لا يحصل على دعم مباشر من الكواكب حاليا، لكن أورانوس في الثور يُربّع طاقته.

قد تظهر مفاجآت أو قرارات غير متوقعة منه، ما يجعله عاملًا غير مستقر: إما حاسم أو مشتت.

طاقة المدير الفني مارسيل كولر

مارسيل كولر (برج العقرب)

يستمد دفعة جديدة من انتقال المريخ، كوكبه الحاكم، ما يمنحه حيوية في التخطيط وتعديلات حاسمة في التشكيل.

طاقته تشير إلى قرارات تكتيكية مفاجئة وجرأة هجومية محسوبة.

فريق صنداونز -

أورانوس في الثور: قد يقدّم الفريق مرونة مفاجئة أو تشكيلات غير معتادة، لكن ذلك قد يصطدم بجمود تكتيكي مفرط.

زحل في الحوت: صعوبة في الإبداع الهجومي، ما يعوق محاولاتهم لاختراق دفاع الأهلي.

نبتون في الحمل: اندفاع غير منظم قد يؤدي إلى أخطاء في التمركز والدفاع.

التوقع العام لأداء المباراة:

الأهلي يبدو أكثر تماسكًا، جامعًا بين انضباط دفاعي (القمر في الجدي) وهجوم حيوي (المريخ في الأسد).

تألق مرتقب: مروان عطية ونيتس جراديشار قد يكونان مفاتيح اللعب الهجومي.

محمد الشناوي قد يكون الحاسم في اللحظات الحاسمة رغم الضغوط النفسية.

النتيجة المتوقعة:

فوز النادي الأهلي.

اقرا أيضا:

لن تتخيلها ما يحدث عند نقع الفسيخ في الخل والليمون قبل تناوله

حياتك هتتغير 180 درجة.. المشي لمدة 30 دقيقة يوميا يحميك من هذه الأمراض

حفلات زفاف الأشباح.. في هذه الدولة تتزوج الإناث من الموتى

"جمال بلا روح".. استشاري نفسي يكشف السر وراء لجوء الفتيات لحقن الفيلر

شقة فاخرة تُباع بـ110 ملايين دولار في أنحف ناطحة سحاب بالعالم (صور)