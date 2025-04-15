دراسة تفجر مفاجأة: اللون الأرجواني لا وجود له.. ما الحكاية؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة علمية حديثة أن اللون الأرجواني ليس لونا حقيقيا أو موجودا فيزيائيا، بل هو إدراك بصري ينتجه الدماغ.

وأوضح الباحثون أن اللون الأرجواني هو ابتكار من الدماغ لتفسير خليط من الضوء الأحمر والأزرق، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما يواجه الدماغ صعوبة في معالجة هذين اللونين المتعارضين في الطيف المرئي، فينتج عنهما إدراكنا لـ اللون الأرجواني.

ولتجاوز هذا التناقض، يقوم الدماغ بإعادة تنظيم الطيف الضوئي في شكل دائري، مما يجعله يربط بين اللونين الأحمر والأزرق المتباعدين، وينتج عن هذا الدمج إدراكنا لـ اللون الأرجواني.

وبالرغم من إننا نراه بوضوح، إلا أن لا يمثل اللون الأرجواني وجودا فيزيائيا حقيقيا، بل هو آلية عصبية لحل تعارض في الإشارات البصرية.

وتحتوي العين على خلايا متخصصة تسمى المخاريط، وهي المسؤولة عن إدراك الألوان.

وتوجد 3 أنواع من هذه المخاريط وهما: النوع الأول يستجيب للضوء الأزرق والبنفسجي (يُشار إليه بـ S)، والنوع الثاني يستشعر الضوء الأخضر والأصفر (يُشار إليه بـ M)، والنوع الثالث الضوء الأحمر والبرتقالي (يشار إليه بـ L).

وعندما يدخل الضوء إلى العين تنشط هذه المخاريط وترسل إشارات إلى الدماغ، الذي يقوم بتحديد اللون بناء على مزيج هذه الإشارات الواردة.

وفي الظروف الطبيعية، تسمح هذه الآلية للدماغ بالتمييز بين ما يزيد عن مليون لون، بما في ذلك الألوان المركبة مثل الفيروزي والأزرق المخضر، ومع ذلك، يختلف الأمر بالنسبة للون الأرجواني، إذ لا يوجد له طول موجي خاص به.

وللتغلب على هذا، يعتمد الدماغ على دمج الإشارات الواردة من المخاريط الحساسة للضوء الأحمر والأزرق لتعويض هذا الغياب.

وينشئ الدماغ اللون الأرجواني كحل بصري إبداعي، حتى وإن كان غير موجود ضمن ألوان الطيف المرئي الأساسي.

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