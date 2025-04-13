زلزال في المغرب واختفاء مفاجئ لأحد الرؤساء.. توقعات نارية جديدة لـ ليلى عبد اللطيف

كتبت- شيماء مرسي

كشفت خبيرة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف خلال استضافتها ببرنامج "توتر عالي" والمذاع عبر فضائية "المشهد" ويقدمه الإعلامي طوني خليفة عن توقعات نارية جديدة.

وقالت ليلى: "من المتوقع أن تتعرض دول مثل المغرب وليبيا وتونس ولبنان والجزائر وسوريا لهزات أرضية شديدة".

وتابعت عبد اللطيف: "اختفاء مفاجئ لأحد الرؤساء، وسوف يحدث لقاء مفاجئ بين ترامب ورئيس سوريا أحمد الشرع في المملكة العربية السعودية".

وأضافت خبيرة التوقعات اللبنانية: "تشير التوقعات إلى انخفاض كبير وهبوط حاد في سعر صرف الدولار".

وأشارت: "من المرجح أن تشمل مبادرات السلام القادمة نطاقا أوسع من الدول العربية، مع التركيز بشكل خاص على لبنان والعراق وليبيا".

ولفتت: "من المتوقع حدوث تحول كبير في إيران، بينما يشهد العالم عودة انتشار واسعة النطاق لمرض الإيدز".

وأضافت: "التوترات في البلاد سوف تتصاعد الفترة المقبلة، كما أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سوف يحقق إنجازات كبيرة وسوف تتمكن لبنان من استعادة قوتها العسكرية والاقتصادية".

وأشارت ليلى: "أي مؤامرة تهدف إلى زعزعة الأمن السياسي في مصر سوف تفشل بفضل قوة الجيش المصري".

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