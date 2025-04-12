خبير أبراج يتوقع نتيجة قمة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. مفاجأة لـ إمام عاشور وبن شرقي

يلتقي فريق النادي الأهلي نظيره بيراميدز، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة 7 مساء على ستاد الدفاع الجوي على أن تُنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

ويحتل بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي وجراديشار ووسام أبو علي.

بينما تشكيل بيراميدز المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - علي جبر - محمد حمدي.

لاعبا الارتكاز: مهند لاشين - وليد الكرتي.

خط الوسط المتقدم: مصطفى فتحي - يوسف إبراهيم - أحمد عاطف.

خط الهجوم: فيستون مايلي

وكشف خبير الأبراج، محمد صبحي لـ"مصراوي"، حظوظ بعض لاعبي الفريقين في مباراة اليوم، وفقا للتشكيل المتوقع.

طاقة لاعبي كلا الفريقين:

الأهلي

• محمد الشناوي (برج القوس): الشمس في الحمل تعطيه دفعة نارية، حارس مندفع، متحمس، لكنه قد يغامر في بعض الأوقات، القمر في الميزان يعزز لديه حس التموضع لكن عاطفته قد تغلبه في لحظات حاسمة.

• مروان عطية (الأسد): يتناغم مع طاقة الشمس في الحمل، نجم لامع في الملعب، يستطيع أن يسجل أو يصنع فرقًا.

• إمام عاشور (الحوت): الزهرة وعطارد وزحل في الحوت تعطيه طاقة عاطفية وبدنية مرتفعة جدًا، مرشح للحظة إبداعية أو تمريرة غير متوقعة.

• نيتس جراديشار (الأسد): مثل مروان، يتغذى على طاقة الشمس في الحمل، لاعب اندفاعي وهجومي، يسدد بشكل مستمر.

• بن شرقي (الميزان): القمر في الميزان يعزز طاقته، لديه دعم جماهيري قوي ويظهر بأداء أنيق.

بيراميدز

• أحمد الشناوي (الثور): أورانوس في الثور يمنحه طاقة غير متوقعة، قد يتألق أو يرتكب خطأ مفاجئًا.

• محمد الشيبي (الدلو): بلوتو في الدلو يعزز قوته، مدافع صارم وذكي، يتدخل لحسم الكرات الخطيرة.

• مصطفى فتحي (الثور): مثل أحمد الشناوي، يتأثر بأورانوس، يمكن أن يشهد لحظة تألق أو تمريرة عبقرية مفاجئة.

• فيستون مايلي (السرطان): المريخ في السرطان يقويه بدنيًا وعاطفيًا، لاعب عدواني، مهاجم خطير، يهدد الخصم بشكل كبير إذا انفعل.

طاقة كلا المدربين الفنيين:

• مارسيل كولر (العقرب): العقرب يضعه في وضع السيطرة، بلوتو في الدلو يمنحه حدسًا عميقًا لاختراق دفاعات الخصم بتبديلات غير متوقعة.

• كرونسلاف يورتشيتش (القوس): الشمس في الحمل تدعمه، لكن قد يندفع تكتيكيًا، ما يجعله يهاجم بشكل مستمر وقد يهمل الدفاع.

طاقة كل فريق:

• الأهلي: تناغم قوي بين المدرب وبرج العقرب، الفريق يعتمد على الإبداع والضغط المبكر بفضل وجود لاعبين من الأسد والحوت، كولر في موقف مهيمن تكتيكيًا.

• بيراميدز: طاقة قوية في الدفاع والهجمات المرتدة بفضل تأثير بلوتو وأورانوس، قد يشهد الفريق تألقًا فرديًا من لاعبين مواليد الثور والدلو، لكن يعاني من تذبذب التكتيك، حيث قد يتفوق أولًا ثم يتراجع.

طاقة سير المباراة:

• الشوط الأول، اندفاع، تحديات بدنية، بطاقات محتملة. المباراة تسير لصالح الفريق الأكثر انضباطًا.

• الشوط الثاني، ذروة الانفعال، مفاجآت، أهداف في اللحظات الأخيرة، وربما تدخل تحكيمي مثير يصبح أبرز ما بالمبارة.

قد نشهد كثرة الكروت الصفراء وعلى الأغلب طرد لاعب أو أكثر مع تدخلات عنيفة وإصابات لبعض لاعبي فريق الأهلي.

الأهلي في موقع قوي جدا يدعم الانسجام والأداء الجماعي.

بيراميدز قد يعاني من عدم استقرار في الأداء أو توتر تحت الضغط.

النتيجة المتوقعة

فوز الأهلي على بيراميدز.

اقرأ أيضا:

قرية لا يصاب سكانها بالأمراض ويعيشون 100 عام.. "السر في هذا النبات"

عانى منها ابن أغنى رجل في آسيا.. ما هي متلازمة كوشينغ؟

بعد 20 عاما.. عرض فستان زفاف ميلانيا ترامب للبيع بسعر خيالي

امرأة صينية تشرب مياه الصرف الصحي لمدة 5 سنوات.. لن تتوقع ما حدث لها

جمال شعبان يحذر من مرض خطير: قد يؤدي للوفاة في هذه الحالة