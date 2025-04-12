إعلان

عمرها 92 عاما وهذا سر جمالها.. 25 صورة لـ أقدم عارضة أزياء في العالم

09:00 م السبت 12 أبريل 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    معلومات عن أقدم عارضة أزياء في العالم
  • عرض 25 صورة
    عمرها 92 عاما وهذا سر جمالها.. 25 صورة لـ أقدم عارضة أزياء في العالم
  • عرض 25 صورة
    في العام الماضي عادت لتتصدر غلاف مجلة فوج تشيكوسلوفاكيا
  • عرض 25 صورة
    أكبر عارضة أزياء عاملة في العالم
  • عرض 25 صورة
    بدأت مسيرتها المهنية في سن مبكرة
  • عرض 25 صورة
    كارمن ديل أوريفيس أقدم عارضة أزياء
  • عرض 25 صورة
    كارمن ديل أوريفيس
  • عرض 25 صورة
    عمرها 92 عاما
  • عرض 25 صورة
    كارمن ديل أوريفيس رمزا للأناقة والجمال
  • عرض 25 صورة
    عملت كارمن مع والدتها أيضًا في الخياطة
  • عرض 25 صورة
    كانت والدتها تعمل "خياطة" لتغطية نفقات الأسرة
  • عرض 25 صورة
    عانت من سوء التغذية
  • عرض 25 صورة
    عاشت طفولة صعبة بسبب الظروف المادية القاسية
  • عرض 25 صورة
    نشأت كارمن في نيويورك مع والدتها
  • عرض 25 صورة
    تؤمن كارمن بأهمية العناية بالنفس وحب الذات
  • عرض 25 صورة
    استغل زوجها الأول مسيرتها المهنية
  • عرض 25 صورة
    كانت زيجاتها مليئة بالتحديات
  • عرض 25 صورة
    تزوجت كارمن ثلاث مرات
  • عرض 25 صورة
    لم تكن حياة كارمن الشخصية أكثر سهولة
  • عرض 25 صورة
    حياة شخصية مليئة بالتحديات
  • عرض 25 صورة
    أقدم عارضة أزياء في العالم
  • عرض 25 صورة
    معلومات عن أقدم عارضة أزياء في العالم
  • عرض 25 صورة
    تحرص على العناية ببشرتها وشعرها باستخدام منتجات طبيعية
  • عرض 25 صورة
    الطاقة الإيجابية والسعادة هي سر تألقها وجمالها الدائم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

تُعد كارمن ديل أوريفيس رمزا للأناقة والجمال، فهي أقدم عارضة أزياء عاملة في العالم، حيث بدأت مسيرتها المهنية في سن مبكرة ولا تزال تتألق على منصات العروض وأغلفة المجلات حتى اليوم، وهي في الثانية والتسعين من عمرها.

اكتُشفت كارمن في حافلة وهي في الثالثة عشرة من عمرها، ولكن بدايتها في عالم الموضة لم تكن سهلة، ففي سن الخامسة عشرة، ظهرت على غلاف مجلة "فوج" لأول مرة، لتصبح عارضة الأزياء المفضلة للمصور إروين بلومنفيلد.

وفي العام الماضي، عادت لتتصدر غلاف مجلة فوج تشيكوسلوفاكيا، ولكن هذه المرة كأكبر عارضة أزياء عاملة في العالم، وفقا لموقع "odditycentral".

طفولة قاسية وظروف صعبة:

نشأت كارمن في نيويورك مع والدتها، وعاشت طفولة صعبة بسبب الظروف المادية القاسية، حيث عانت من سوء التغذية، وكانت والدتها تعمل "خياطة" لتغطية نفقات الأسرة.

وبالرغم من نجاحها في عرض الأزياء، إلا أن دخلها لم يكن كافيا لإعالة الأسرة، فعملت هي ووالدتها أيضًا في الخياطة.

حياة شخصية مليئة بالتحديات:

لم تكن حياة كارمن الشخصية أكثر سهولة، فقد تزوجت ثلاث مرات، وكانت زيجاتها مليئة بالتحديات، حيث استغل زوجها الأول مسيرتها المهنية، وتركها زوجها الثاني بعد أن اعتزلت عرض الأزياء، ولكن هذه الصعوبات لم تثنها عن تحقيق حلمها، ففي عام 1978، عادت إلى عرض الأزياء، ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف عن العمل، حيث ظهرت في العديد من المجلات والحملات الإعلانية، وشاركت في عروض الأزياء لأشهر العلامات التجارية.

سر الجمال الدائم:

تؤمن كارمن بأهمية العناية بالنفس وحب الذات، وتقول إن الطاقة الإيجابية والسعادة هي سر تألقها وجمالها الدائم، كما أنها تحرص على العناية ببشرتها وشعرها باستخدام منتجات طبيعية.

اقرأ أيضا:

قرية لا يصاب سكانها بالأمراض ويعيشون 100 عام.. "السر في هذا النبات"

عانى منها ابن أغنى رجل في آسيا.. ما هي متلازمة كوشينغ؟

بعد 20 عاما.. عرض فستان زفاف ميلانيا ترامب للبيع بسعر خيالي

امرأة صينية تشرب مياه الصرف الصحي لمدة 5 سنوات.. لن تتوقع ما حدث لها

جمال شعبان يحذر من مرض خطير: قد يؤدي للوفاة في هذه الحالة

أقدم عارضة أزياء في العالم معلومات عن كارمن ديل طفولة قاسية سر جمالها الدائم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خبير أبراج يتوقع نتيجة قمة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. مفاجأة لـ إمام عاشور وبن شرقي

إعلان

إعلان

تقارب حذر في مسقط.. مبعوث ترامب يلتقي مسؤولًا إيرانيًا بحضور عُماني ورسائل للحوار
الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة مع فرص لتساقط الأمطار خلال الأيام المقبلة