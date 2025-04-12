عمرها 92 عاما وهذا سر جمالها.. 25 صورة لـ أقدم عارضة أزياء في العالم

كتبت- أسماء مرسي:

تُعد كارمن ديل أوريفيس رمزا للأناقة والجمال، فهي أقدم عارضة أزياء عاملة في العالم، حيث بدأت مسيرتها المهنية في سن مبكرة ولا تزال تتألق على منصات العروض وأغلفة المجلات حتى اليوم، وهي في الثانية والتسعين من عمرها.

اكتُشفت كارمن في حافلة وهي في الثالثة عشرة من عمرها، ولكن بدايتها في عالم الموضة لم تكن سهلة، ففي سن الخامسة عشرة، ظهرت على غلاف مجلة "فوج" لأول مرة، لتصبح عارضة الأزياء المفضلة للمصور إروين بلومنفيلد.

وفي العام الماضي، عادت لتتصدر غلاف مجلة فوج تشيكوسلوفاكيا، ولكن هذه المرة كأكبر عارضة أزياء عاملة في العالم، وفقا لموقع "odditycentral".

طفولة قاسية وظروف صعبة:

نشأت كارمن في نيويورك مع والدتها، وعاشت طفولة صعبة بسبب الظروف المادية القاسية، حيث عانت من سوء التغذية، وكانت والدتها تعمل "خياطة" لتغطية نفقات الأسرة.

وبالرغم من نجاحها في عرض الأزياء، إلا أن دخلها لم يكن كافيا لإعالة الأسرة، فعملت هي ووالدتها أيضًا في الخياطة.

حياة شخصية مليئة بالتحديات:

لم تكن حياة كارمن الشخصية أكثر سهولة، فقد تزوجت ثلاث مرات، وكانت زيجاتها مليئة بالتحديات، حيث استغل زوجها الأول مسيرتها المهنية، وتركها زوجها الثاني بعد أن اعتزلت عرض الأزياء، ولكن هذه الصعوبات لم تثنها عن تحقيق حلمها، ففي عام 1978، عادت إلى عرض الأزياء، ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف عن العمل، حيث ظهرت في العديد من المجلات والحملات الإعلانية، وشاركت في عروض الأزياء لأشهر العلامات التجارية.

سر الجمال الدائم:

تؤمن كارمن بأهمية العناية بالنفس وحب الذات، وتقول إن الطاقة الإيجابية والسعادة هي سر تألقها وجمالها الدائم، كما أنها تحرص على العناية ببشرتها وشعرها باستخدام منتجات طبيعية.

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