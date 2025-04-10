10 صور لـ أضيق شارع في العالم.. "عرضه نصف متر"

كتبت- أسماء مرسي:

في مدينة رويتلينجن القديمة بألمانيا، يقع ما يُعرف بأنه أضيق شارع في العالم، ليس شارعا بالمعنى التقليدي، بل هو زقاق ضيق للغاية يحمل اسم "شبرهوف شتراسه"، محصورا بإحكام بين جداري منزلين متلاصقين.

ورغم مظهره المتواضع وتحدياته الفيزيائية، يصر سكان رويتلينجن على اعتباره شارعا عاما، محافظين بذلك على لقب فريد يجذب السياح من شتى أنحاء العالم، وفقا لصحيفة "theguardian" وموقع "amusingplanet".

أضيق "شارع" في العالم.. أرقام لا تصدق

يبلغ عرض هذا الشارع 31 سم فقط في أضيق نقطة فيه، أما طوله، فلا يتجاوز 3.8 أمتار.

لا يقدم شارع شبرهوف شتراسه الكثير لعين الزائر من حيث الجمال أو المعالم البارزة، فالمرور عبره يعني الانزلاق بين جدارين صامتين، ورغم ذلك، يتوافد السياح بأعداد كبيرة، لرؤية هذا الزقاق الفريد.

إلا أن النصيحة العامة للزوار هي عدم محاولة المرور عبره خوفا من الانحشار، ويتطلب عبوره انحناء إلزاميا لأي شخص يتجاوز طوله 180 سنتيمترا.

وتحول هذا الزقاق الضيق إلى مقياس مرح للسكان المحليين لتقييم تقدمهم في الحميات الغذائية، حيث يقولون مازحين: "بمجرد أن أتمكن من المرور عبر هذا الشارع، سأكون وصلت إلى وزني المثالي".

نشأة "الشارع"

يعود تاريخ إنشاء هذا الزقاق إلى عام 1727، خلال جهود إعادة إعمار مدينة رويتلينجن بعد الدمار الهائل الذي خلفه حريق عام 1726.

عند إعادة بناء المنطقة، لم يتم الالتزام بشكل صارم بلوائح البناء التي كانت تهدف إلى ترك مساحات كافية بين المنازل لمنع انتشار الحرائق.

ظل وضع هذه الفجوة الضيقة غير واضح لسنوات طويلة، حتى عام 1820، عندما قرر مسؤول في البلدية، يُزعم أنه كان نحيفًا بما يكفي للمرور عبره بسهولة، رفع مكانة هذه الفجوة إلى مستوى شارع عام كامل.

وفي عام 2007، حصل هذا الزقاق الفريد على اعتراف عالمي بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأضيق شارع في العالم.

إصرار على الهوية.. "شارع" رغم كل التحديات

في رويتلينجن، يصر السكان على تسمية فجوة ضيقة بين منزلين بـ "شارع شبرهوف شتراسه"، هذا ليس فقط لكونه أضيق شارع في العالم جاذبا للسياح، بل لأنه جزء أصيل من تاريخ المدينة وهويتها.

ورغم صعوبة المرور وتحذيرات السلامة، يصر الكثيرون على تجربته، متمسكين بهذا الزقاق الضيق كرمز فريد لإصرار مدينة صغيرة على الحفاظ على لقبها المميز وهويتها المتفردة.

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