أهرامات على سطح المريخ.. هل وصل الفراعنة إلى الفضاء؟ (صور)

كتب- أحمد الضبع

بينما يعتقد معظم العلماء أن المريخ مجرد صحراء قاحلة تغطيها الأتربة الحمراء، يقترح باحث أمريكي فرضية مدهشة، وهي أنّ سطح الكوكب الأحمر قد يحمل آثارًا لحضارة غابرة، وربما ذكية.

في كتابه الجديد "مهندسو المريخ العظماء" يستعرض الباحث جورج هاس، مؤسس معهد "سيدونيا للدراسات"، أكثر من 30 عامًا من التحليل الدقيق لصور التقطتها ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، تكشف - بحسب رأيه - عن تكوينات هندسية غامضة لا يمكن تفسيرها بعمليات جيولوجية طبيعية فقط.

ويقول هاس، المعروف بخلفيته في الهندسة وتحليل الأنماط: "لست بحاجة إلى أن تكون جيولوجيًا لتميز بين صخرة وتمثال.. فالهندسة دليل على الذكاء".

واكتشف هاس 3 تكوينات ضخمة في منطقة "إليسيوم" بالمريخ تشبه الأهرامات، يُقال إنها تفوق أهرامات الجيزة حجمًا، وأثارت اهتمام العالِم الشهير الراحل كارل ساجان، الذي طالب بفحصها عن قرب، حسبما ذكرت "ديلي ميل".

وأثارت هذه الاكتشفات تساؤلات حول ما إذا كان المفراعنة قد وصلوا إلى الفضاء وتحديدا لكوكب المريخ وشيدوا فيه تلك الحاضرة الغامضة.

وكان خبير الآثار والوزير السابق، زاهي حواس قد نفي في تصريحات لخدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس، وصول قدماء المصريين إلى المريخ أو الفضاء، معتبرًا أن الحديث عن مثل هذه الأمور لا تعدو كونها مجرد "خزعبلات لا أساس لها".

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