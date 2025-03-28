"العيد فرحة".. أجمل رسائل تهنئة قصيرة لعيد الفطر 2025

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك لعام 2025، يحرص الكثير من الأشخاص على إرسال عبارات التهاني لمشاركتها مع الأهل والأصدقاء، تعبيرا عن الفرحة والسرور بهذه المناسبة السعيدة.

فيما يلي، إليكم أجمل رسائل لاستقبال عيد الفطر لأصدقائك ولعائلتك.

أتمنى أن يملأ هذا العيد حياتك، أتمنى لك ولعائلتك عيدا سعيدا.

بارك الله فيك بهدية اللطف والصبر والحب، عيد مبارك.

نسأل الله تعالى أن يرشدك إلى الطريق الصحيح ويساعدك في كل خطوة، عيدك مبارك.

أرسل لك أطيب التمنيات والسعادة بمناسبة العيد.

أتمنى أن يجلب لك هذا اليوم فرحا وسعادة وسلاما وازدهارا، عيد مبارك.

في عيد الفطر المبارك، أتمنى لكم لحظات مليئة بالفرح والسعادة.

في هذا اليوم المميز، أدعو الله أن يمنحك السعادة والصحة الجيدة، عيد مبارك.

أتمنى لكم عيدا سعيدا، وأن يعيده الله علينا وعليكم بالخير واليمن، كل عام وأنتم بخير.

في هذه المناسبة الخاصة، عيد مبارك، أسأل الله أن يستجيب دعواتكم.

أدام الله عليكم الفرح والسرور في هذا العيد.

عساكم من عواده، وكل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

"العيد فرحة".. كل عام وأنتم بخير، عيد فطر سعيد عليكم وعلى من تحبون.

أسأل الله أن يملأ قلوبكم بالسعادة وفرحة لا تدوم في هذا العيد.

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