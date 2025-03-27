من حلب الثعابين إلى شم الإبط.. 11 وظيفة غريبة ستدهشك

كتب- أحمد الضبع:

في الوقت الذي يسعى فيه الكثيرون للعمل في وظائف تقليدية مثل الطب والهندسة والتعليم، هناك وظائف أخرى قد تبدو غريبة وغير مألوفة، لكنها تلعب دورًا مهمًا في مجالات مختلفة.

من تذوق طعام الحيوانات الأليفة إلى العيش في جزر نائية، تكشف بعض المهن عن جوانب غير متوقعة من سوق العمل، إذ تتطلب مهارات فريدة لا تخطر على البال، وفي هذا التقرير، نستعرض 11 من أغرب الوظائف حول العالم، وفقا لـ"ديلي ميل" البريطانية.

1- مختبر طعام الحيوانات الأليفة

تقوم بعض الشركات بتوظيف أشخاص لتذوق أطعمة القطط والكلاب، بهدف ضمان جودتها وتحسين نكهتها، ورغم غرابة هذه الوظيفة، فإنها تساهم في تطوير منتجات غذائية صحية ومقبولة للحيوانات الأليفة.

2- مدير جزيرة استوائية

تخيّل أن تكون مسؤولًا عن جزيرة استوائية، حيث تتولى الإشراف على المنشآت وحماية البيئة الطبيعية، هذه الوظيفة قد تكون حلمًا لمحبي الطبيعة والعزلة، لكنها تتطلب مهارات إدارية وقدرة على التأقلم مع الحياة في أماكن نائية.

3- منظم الطوابير

في بعض المدن المزدحمة، هناك من يلجأ إلى توظيف أشخاص للوقوف في الطوابير بدلًا عنهم، سواء لحجز تذاكر أو انتظار خدمات معينة، ما يجعلها وظيفة مطلوبة توفر الوقت والمجهود للزبائن.

4- مشاهد التلفزيون المحترف

تستعين بعض الشركات بموظفين لمشاهدة البرامج التلفزيونية أو الأفلام وتقييمها، أو إعداد ملخصات للحلقات، بهدف تحسين المحتوى وتوجيه الجمهور نحو الأعمال المتميزة.

5- مستكشف الروائح

تتطلب بعض الصناعات، مثل العطور ومستحضرات التجميل، توظيف أشخاص ذوي حاسة شم قوية لاختبار المنتجات والتأكد من جودتها قبل طرحها في الأسواق.

6- مُصفّق الألعاب في الملاهي

في بعض مدن الملاهي، يتم تعيين أشخاص لتشجيع الزوار على الصراخ أثناء الألعاب المثيرة، ما يساهم في تعزيز تجربة الترفيه وجعل الأجواء أكثر حماسًا.

7- حالب الثعابين

تعتبر هذه واحدة من أخطر الوظائف، حيث يقوم العاملون فيها باستخلاص سم الثعابين لاستخدامه في إنتاج الأمصال المضادة، وهي مهنة حيوية لإنقاذ الأرواح.

8- منظم المقابر

تشمل هذه الوظيفة العناية بالمقابر وتنظيمها، إلى جانب ترتيب الزهور والحفاظ على المظهر العام لها لضمان بقائها مكانًا مهيبًا وهادئًا.

9- مراقب شواطئ الجزر النائية

يتولى هؤلاء الموظفون مهمة مراقبة الشواطئ والجزر البعيدة، لضمان خلوها من التلوث أو الأنشطة غير القانونية، ما يساعد في حماية البيئة والحياة البحرية.

10- مصفف الدببة المحنطة

يعمل هذا الشخص على العناية بالحيوانات المحنطة في المتاحف والمعارض، لضمان أنها تبدو بحالة جيدة وتقديم تجربة بصرية ممتعة للزوار.

11- مختبر فعالية مزيلات العرق

واحدة من أغرب الوظائف على الإطلاق، حيث يتم تعيين أشخاص لاختبار فعالية مزيلات العرق من خلال شم رائحة الإبط بعد استخدام المنتجات المختلفة، بهدف تقييم جودتها قبل تسويقها.

ورغم أن هذه الوظائف قد تبدو غير مألوفة أو غريبة، إلا أنها تسلط الضوء على تنوع سوق العمل واحتياجاته غير التقليدية، إذ يجد البعض فيها فرصًا مميزة تناسب مهاراتهم الفريدة.

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