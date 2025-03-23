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15 صورة لأغرب 7 متاحف مهجورة ومرعبة في العالم.. تحبس الأنفاس

05:00 م الأحد 23 مارس 2025

متحف Glore في سانت جوزيف

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كتبت- أسماء العمدة:

تحمل المتاحف المهجورة في طياتها تاريخًا عريقًا وقصصًا مثيرة، من متاحف طبية غريبة إلى سراديب موتى تحت الأرض، وكلها كانت في يوم من الأيام وجهات للتعلم والمعرفة، لكنها أصبحت الآن أطلالًا تروي حكايات عن الماضي المنسي، وتذكّرنا بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي.

متحف Mütter في فيلادلفيا

يحتوي هذا المتحف الطبي على مجموعة كبيرة من العينات التشريحية والهياكل العظمية والأمراض النادرة، ويعد متحف Mütter مكانًا مثاليًا للزوار الذين يحبون الأشياء الغريبة والمروعة، وفقًا لما ذكرته "CNN".

متحف Glore في سانت جوزيف

بدأ هذا المتحف كقسم من مستشفى للأمراض العقلية، ولا يزال يحتفظ ببعض الأجواء المخيفة، ويحتوي المتحف على مجموعة متنوعة من المعروضات، بما في ذلك الأدوات الجراحية القديمة وأقنعة الموت.

متحف Caronte & Son في باليرمو

يعرض هذا المتحف مجموعة من التوابيت المزخرفة والمومياوات، بالإضافة إلى أدوات التحنيط القديمة، ويعتبر متحف Caronte & Son مكانًا مثاليًا للزوار الذين يحبون الأشياء المتعلقة بالموت والجنازات.

متحف Sedlec Ossuary في كوتنا هورا

يحتوي هذا المتحف على أكثر من 40,000 هيكل عظمي بشري، تم ترتيبها بشكل فني لتزيين الكنيسة، ويعتبر هذا المتحف وجهة مثالية للزوار الذين يحبون الأشياء الغريبة والمروعة.

متحف Capuchin Catacombs في باليرمو

يحتوي هذا المتحف على أكثر من 8000 مومياء تم تعليقها على جدران الكهوف، ويعد متحف Capuchin Catacombs مكانًا مثاليًا لمحبي الأشياء المتعلقة بالموت والجنازات.

متحف Long Island Oddities في جرينبورت

يحتوي هذا المتحف على مجموعة متنوعة من المعروضات الغريبة، بما في ذلك الحيوانات المحنطة والأشياء القديمة، ويعتبر متحف Long Island Oddities وجهة مثالية للزوار الذين يحبون الأشياء الغريبة والمروعة.

متحف باريس كاتاكومب في باريس

يحتوي هذا المتحف على أكثر من 6 ملايين هيكل عظمي بشري، تم ترتيبها بشكل فني لتزيين الأنفاق تحت الأرض، ويعد متحف باريس كاتاكومب مكانًا مثاليًا للزوار الذين يحبون الأشياء المتعلقة بالموت والجنازات.

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