تحصد آلاف الدولارات.. سيدة تصنع "محل شاي" لـ العناكب داخل إبريق فما قصته؟

كتب – سيد متولي

أبدعت فنانة أمريكية، تدعى آشلي فورتمان، في تصميم مجسم صغير ومميز، لإبريق شاي، تديره العناكب.

ويتابع آشلي على منصاتها أكثر من 2 مليون شخص، وتعمل مصممة جرافيك نهارا ورسامة زيتية ونحاتة وصانعة محتوى ليلاً، كما أن لديها خبرة لنحو 20 عاما في الفن.

وتجني آشلي آلاف الدولارات من وراء أعمالها المثيرة، التي كان آخرها صناعة محل شاي داخل إبريق من مصغرات كطاولة وفرن وأرضية وكعك وأباريق وغيرها من تفاصيل تحول فيها إبريق كسرته لعمل إبداعي خصصته للعناكب.

وعلى صفحتها الشخصية عبر موقع يوتيوب، نشرت آشلي فورتمان فيديو وثقت فيه عملها الإبداعي الخاص بإبريق الشاي.

وتقول آشلي: "لدي خوف من أن تسكن العناكب أباريق الشاي لدي، لذا فكرت أن أصنع محل شاي مصغر، داخل إبريق شاي، لتديره عناكب الشاي".

وأضافت، أنها كسرت جزءا من الإبريق ووضعت التفاصيل الصغيرة وزينتها ووضعت عنكبوتا أم على رأس المحل لتديره.

وكشفت آشلي: "خطر لي أنها كانت تريد إجازة ولم يسمح لها مديرها فجاءت للعمل في المحل وجلبت صغارها معها، وأضفت أنوارا للإبريق، وأصبح جاهزا هكذا".

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